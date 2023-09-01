Марочко сообщил, что Киев возводит линию обороны под Харьковом

Он отметил, что Украина также начала рыть противотанковые рвы, траншеи, подготавливаются площади для минирования. По данным Марочко, в работах принимает участие военная техника, коммунальные службы и частные предприятия.

Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявлял, что если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде. После этого, указал он, ВСУ сдадутся сами, сообщает «Радиоточка НСН».

