Политолог: Зеленский исчез после призыва Трампа к выборам на Украине

После публичного заявления американского лидера Дональда Трампа о необходимости провести выборы на Украине президент Владимир Зеленский находится в шоковом состоянии, сообщил aif.ru политолог Василий Вакаров.

Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки на поле боя

По его словам, в Киеве никто не знает, где сейчас глава государства. «Я спрашивал через свои источники, через людей, с которыми я еще общаюсь, — никто его не видел», — заявил эксперт.

Он указал, что многие в Киеве говорят, что Зеленский в истерике и где-то скрывается. Политолог не исключил, что он может находиться в бункере в Киеве, либо направляться в Великобританию, которая оказывает ему наибольшую поддержку.

Вакаров считает, что Зеленский не будет участвовать в выборах добровольно, так как понимает, что проиграет, а это станет концом его политической карьеры.

Ранее Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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