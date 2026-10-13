Политолог: Зеленский исчез после призыва Трампа к выборам на Украине

По его словам, в Киеве никто не знает, где сейчас глава государства. «Я спрашивал через свои источники, через людей, с которыми я еще общаюсь, — никто его не видел», — заявил эксперт.

Он указал, что многие в Киеве говорят, что Зеленский в истерике и где-то скрывается. Политолог не исключил, что он может находиться в бункере в Киеве, либо направляться в Великобританию, которая оказывает ему наибольшую поддержку.

Вакаров считает, что Зеленский не будет участвовать в выборах добровольно, так как понимает, что проиграет, а это станет концом его политической карьеры.

Ранее Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

