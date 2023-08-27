Зеленский заявил об ожидании новых пакетов военной помощи в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает новые пакеты военной помощи от стран Запада в сентябре. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Зеленский пообещал «мощный» сентябрь для Украины. По его словам, западные союзники поставят Украине артиллерию, бронетехнику, средства для разминирования и комплексы противовоздушной обороны.

Также глава государства объявил о намерении провести новые переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

Как сообщает «Радиоточка НСН», президент США Джо Байден 10 августа запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Киеву. Деньги планируется направить на военные нужды.

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ФОТО: скриншот с видео
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