Зеленский заявил об ожидании новых пакетов военной помощи в сентябре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает новые пакеты военной помощи от стран Запада в сентябре. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Зеленский пообещал «мощный» сентябрь для Украины. По его словам, западные союзники поставят Украине артиллерию, бронетехнику, средства для разминирования и комплексы противовоздушной обороны.
Также глава государства объявил о намерении провести новые переговоры по гарантиям безопасности для Украины.
Как сообщает «Радиоточка НСН», президент США Джо Байден 10 августа запросил у Конгресса средства на экстренную помощь Киеву. Деньги планируется направить на военные нужды.
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