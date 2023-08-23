«ВСУ пошли ва-банк»: Полковник Калмыков предрек разгром контрнаступления Украины

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих военных ВСУ и аналитиков сообщила, что украинская армия испытывает проблемы с наступлением на юге, где расположены хорошо укрепленные позиции российских войск. ВСУ предпринимают попытки наступления на юге и востоке, в свою очередь российские силы атакуют на северо-востоке — в районе Купянска (Харьковская область). По мнению военного аналитика и бывшего полковника ВСУ Сергея Грабского, Украине не было смысла начинать свое контрнаступление, поскольку российские войска сильно превышают возможности ВСУ. Калмыков отметил, что на Запорожском направлении Украина бросила в бой последние четыре аэромобильные резервные бригады ВСУ.

«Они были подготовлены в Прибалтике, Польше, Германии, Великобритании и оснащены западным вооружением. Больше настолько подготовленных военных в запасе у Украины нет. Людей набрать можно, но их необходимо обучить, провести боевое слаживание, чтобы они стали полноценным боевым подразделением. У Украины сейчас есть обычные мобилизованные граждане, у которых нет ни мотивации, ни желания воевать», — сказал Калмыков.

Собеседник НСН предположил, что Украина в контрнаступлении решила пойти ва-банк.

«Контрнаступление ВСУ проваливается. Когда оно полностью выдохнется и захлебнется - а это произойдет, Украина должна будет перейти к обороне, и российская армия пойдет в наступление. У российских войск больше сил, к тому же, у нас преимущество в воздухе. Полагаю, что украинские войска будут разбиты, все шансы есть. По военной логике, Россия должна пойти в наступление, поскольку такова и была задача — измотать противника в обороне и ударить с нескольких флангов. Российская армия наступает в районе Купянска, чтобы отвлечь силы с северного фланга. Украина планировала удар по Запорожью с последующим выходом на Херсон и Крым. Активные боевые действия нужны для того, чтобы не дать противнику сосредоточить ударный кулак в одном месте», — добавил эксперт.

В заключение Калмыков оценил перспективы наступления российских войск на позиции противника.

«Вопрос в численности подразделений, готовых идти в наступление. Есть сведения, что Россия располагает свежими войсками, еще не задействованными в боевых действиях. Сложность конфликта на Украине в том, что он ведется на очень широком фронте, длина которого — порядка 1500 километров. Прорыв линии фронта в одном месте ничего не решает, нужно очень много людских сил. Поэтому конфликт принимает затяжной характер. Думаю, наш Генштаб планирует, как можно рассечь все украинские войска и разбить их. Полагаю, осенью нам нужно развивать успех, идти вперед, освобождать Одессу и Харьков. Вполне возможно, что российской армии удастся это сделать уже до конца текущего года», — подытожил он.

Ранее глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму нужно уничтожить все российское. По его словам, в ближайшее время по полуострову будут нанесены новые удары. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

