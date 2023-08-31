Марочко заявил о неподчинении Киеву наемников НАТО в Купянске

Военный отметил, что наемники собирают данные о боевых действиях и передают их на Запад. Они обладают хорошей экипировкой, связью и беспилотной авиацией, заявил Марочко.

«Это абсолютно автономное подразделение, которое не подчиняется Киеву от слова совсем», - подчеркнул военный.

По информации газеты The Guardian, прорыв российских сил под Харьковом стал неожиданностью для ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

