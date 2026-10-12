Так российский политик прокомментировал слова вице-премьера Александра Новака о закупках отечественных энергоресурсов в ЕС.



Дмитриев заявил, что с 2022-го Европа получила от Москвы энергоносителей на $320,7 млрд. По его словам, эта цифра даже больше оценки президента США Дональда Трампа в $250 млрд.



Ранее Новак сообщил, что только за девять месяцев 2026 года поставки составили $21,3 млрд. По его словам, поставки, несмотря на санкции, продолжаются по направлениям, где сделали исключения. Россия как надежный экспортер продолжает исполнять контракты.

