Минсельхоз США снизил прогноз экспорта пшеницы из России на 3 млн тонн

Оценка переходящих запасов к концу сезона выросла с 16,09 до 19,03 млн тонн. Прогноз сбора пшеницы остался на уровне 88 млн тонн, а экспорт из ЕС министерство оценило в 31 млн тонн.



Предварительные цифры по вывозу российского фуражного зерна снизили с 7,38 до 7,18 млн тонн, сбор не изменился — 39,97 млн. Запасы этого зерна ожидаются на уровне 2,72 млн тонн против 2,52 в сентябрьском обзоре.



Прогнозы по кукурузе остались без изменений: 16,5 млн тонн, экспорт — 3,7 млн, запасы — 1,31 млн.



Минсельхоз США не учитывает в оценках по России данные по Крыму и новым территориям. В мировом масштабе прогноз сбора пшеницы незначительно снизился — с 822,43 до 822,39 млн тонн. Оценка производства фуражного зерна увеличилась с 1,588 до 1,589 млрд тонн, кукурузы — с 1,291 до 1,294 млрд.



Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут заявила об отсутствии проблем с экспортом российского зерна.

