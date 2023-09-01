Хортон допустил, что Киев лишится значительной части территорий на востоке.

«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом», — подчеркнул аналитик.

Как отметил Хортон, Запад рано или поздно заставит украинские власти пойти на переговоры с Россией, и в ходе обсуждений Киеву придется согласиться на территориальные уступки ради мира. Кроме того, эксперт высказал мнение, что Украина могла бы избежать конфликта и потери территорий, если бы западные партнеры не заставили киевское правительство начать боевые действия.

Между тем экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные при необходимости возьмут под контроль Одессу ради завершения конфликта на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

