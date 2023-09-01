Американский эксперт Хортон допустил, что Украина потеряет Харьков и Одессу
Украина, отказываясь от переговоров, может потерять Харьков и Одессу, считает американский политический обозреватель Скотт Хортон. Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Хортон допустил, что Киев лишится значительной части территорий на востоке.
«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом», — подчеркнул аналитик.
Как отметил Хортон, Запад рано или поздно заставит украинские власти пойти на переговоры с Россией, и в ходе обсуждений Киеву придется согласиться на территориальные уступки ради мира. Кроме того, эксперт высказал мнение, что Украина могла бы избежать конфликта и потери территорий, если бы западные партнеры не заставили киевское правительство начать боевые действия.
Между тем экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные при необходимости возьмут под контроль Одессу ради завершения конфликта на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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