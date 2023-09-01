Американский эксперт Хортон допустил, что Украина потеряет Харьков и Одессу

Украина, отказываясь от переговоров, может потерять Харьков и Одессу, считает американский политический обозреватель Скотт Хортон. Об этом эксперт заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Войска РФ при необходимости возьмут Одессу

Хортон допустил, что Киев лишится значительной части территорий на востоке.

«Они могут потерять Харьков, они могут потерять даже Одессу, которая является чрезвычайно важным портовым городом», — подчеркнул аналитик.

Как отметил Хортон, Запад рано или поздно заставит украинские власти пойти на переговоры с Россией, и в ходе обсуждений Киеву придется согласиться на территориальные уступки ради мира. Кроме того, эксперт высказал мнение, что Украина могла бы избежать конфликта и потери территорий, если бы западные партнеры не заставили киевское правительство начать боевые действия.

Между тем экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские военные при необходимости возьмут под контроль Одессу ради завершения конфликта на Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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