The Guardian: Прорыв фронта россиянами под Харьковом стал неожиданностью для ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ожидали прорыва фронта российскими силами в Харьковской области. Об этом сообщила британская газета The Guardian.
В статье отмечается, что контрнаступление Украины, которое началось в июне, было направлено на то, чтобы заставить Россию перейти к обороне. Однако, указывает газета, в первой половине августа российские военные предприняли наступление на Купянск и его окрестности.
Ранее эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков в интервью НСН заявлял, что если наступление армии России пойдет успешно и оборона Украины будет прорвана, то целесообразно будет взять Харьков в кольцо и держать в блокаде. После этого, указал он, ВСУ сдадутся сами, сообщает «Радиоточка НСН».
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