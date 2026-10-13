МВД не нашло ничего незаконного в словах Стерлигова о порке жён и клеймении блудниц

В августе представитель проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт заявила, что высказывания предпринимателя содержат призыв к насилию и дискриминации. Активисты просили проверить слова Стерлигова.

В МВД изучили эти и прочие высказывания. Например, бизнесмен уверен, что браки спасёт запрет для женщин на интернет и общение с подругами и родителями. В ведомстве состава преступления не нашли.

Ранее Стерлигов предложил открыть рынок рабов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

