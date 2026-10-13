МВД не нашло ничего незаконного в словах Стерлигова о порке жён и клеймении блудниц

В Министерстве внутренних дел России не нашли ничего незаконного в словах бизнесмена Германа Стерлигова, который предлагал отбирать у россиянок смартфоны, пороть жён розгами и клеймить блудниц, сообщает Telegram-канал Mash.

Православный предприниматель Герман Стерлигов лишил наследства часть детей

В августе представитель проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт заявила, что высказывания предпринимателя содержат призыв к насилию и дискриминации. Активисты просили проверить слова Стерлигова.

В МВД изучили эти и прочие высказывания. Например, бизнесмен уверен, что браки спасёт запрет для женщин на интернет и общение с подругами и родителями. В ведомстве состава преступления не нашли.

Ранее Стерлигов предложил открыть рынок рабов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
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