МВД не нашло ничего незаконного в словах Стерлигова о порке жён и клеймении блудниц
В Министерстве внутренних дел России не нашли ничего незаконного в словах бизнесмена Германа Стерлигова, который предлагал отбирать у россиянок смартфоны, пороть жён розгами и клеймить блудниц, сообщает Telegram-канал Mash.
В августе представитель проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт заявила, что высказывания предпринимателя содержат призыв к насилию и дискриминации. Активисты просили проверить слова Стерлигова.
В МВД изучили эти и прочие высказывания. Например, бизнесмен уверен, что браки спасёт запрет для женщин на интернет и общение с подругами и родителями. В ведомстве состава преступления не нашли.
Ранее Стерлигов предложил открыть рынок рабов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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