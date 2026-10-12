Европейский союз не смог собрать десять кораблей для миссии в Красном море

Евросоюз с весны этого года не может найти десять кораблей для своей операции Aspides в Красном море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя дипломатической службы объединения Каю Каллас.

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По ее словам, на недавней встрече глав МИД ЕС в Люксембурге прозвучали предложения от разных стран о выделении судов. Каллас надеется, что они перейдут в практические результаты.

Она подчеркнула, что Евросоюз должен решить вопрос, если хочет, чтобы его всерьез воспринимали в регионе.

Известно, что европейские дипломаты обсуждали перевод в Красное море хотя бы еще двух кораблей в дополнение к шести, но пока не определились с окончательным вариантом.

До этого Кая Каллас говорила, что Саудовская Аравия призвала ЕС активнее способствовать безопасности в регионе и заняться конвоированием судов через Баб-эль-Мандебский пролив. Она объяснила, что ЕС заинтересован, однако сейчас не имеет нужных возможностей.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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