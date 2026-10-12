Европейский союз не смог собрать десять кораблей для миссии в Красном море

По ее словам, на недавней встрече глав МИД ЕС в Люксембурге прозвучали предложения от разных стран о выделении судов. Каллас надеется, что они перейдут в практические результаты.



Она подчеркнула, что Евросоюз должен решить вопрос, если хочет, чтобы его всерьез воспринимали в регионе.



Известно, что европейские дипломаты обсуждали перевод в Красное море хотя бы еще двух кораблей в дополнение к шести, но пока не определились с окончательным вариантом.



До этого Кая Каллас говорила, что Саудовская Аравия призвала ЕС активнее способствовать безопасности в регионе и заняться конвоированием судов через Баб-эль-Мандебский пролив. Она объяснила, что ЕС заинтересован, однако сейчас не имеет нужных возможностей.

