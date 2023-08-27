Экс-советник Кучмы: ВСУ не остановят наступление российской армии
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что Вооруженные силы Украины не в состоянии остановить наступление российских сил. Об этом он заявил в своем блоге на YouTube.
Соскин считает, что контрнаступления Украины фактически нет. По его мнению, украинские войска рискуют потерять Купянск и Харьков.
«То же самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее», - сказал эксперт.
Бывший советник Кучмы полагает, что ВСУ оказались не готовы к противостоянию с Вооруженными силами России.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил потерю Украиной Харькова и Купянска, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru