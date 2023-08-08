Володин заявил, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили
Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Председатель нижней палаты парламента напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о нападении на Южную Осетию, однако Россия защитила жителей республики. Как отметил Володин, режим Саакашвили был подчеркнуто русофобским, его поддерживал и финансировал Запад. Позже Саакашвили оказался не нужен партнерам: экс-президента осудили на родине, депортировали и лишили гражданства на Украине, теперь он находится в заключении.
«История повторяется, но теперь с Зеленским. На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. <...> Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий», — написал Володин.
Политик добавил, что Саакашвили стал «изгоем, заключенным в тюрьме», и такая же судьба ждет Зеленского, пишет Ura.ru.
Между тем британская газета Telegraph предположила, что Украина может потерять ключевых союзников — Лондон и Варшаву — из-за «истерик» Зеленского. Западу не нравятся выпады украинского политика, недовольного слабой поддержкой партнеров, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,8%
- «Пытаются стереть Россию!»: Медведев пообещал «раздавить врагов», как в 2008-м
- В Якутии при посадке грузового Ан-24 произошло повреждение шасси
- Французские сенаторы направили Макрону письмо о провале политики Парижа в Африке
- Володин заявил, что Зеленский повторит судьбу Саакашвили
- Константинов: Зеленский отвергает переговоры из-за грозящей ему катастрофы
- СМИ: США оказались в тупике из-за изменения цен на нефть
- WION: Отказ ВСУ от американской тактики играет на руку России
- Эксперты ВШЭ: Ослабление рубля добавит инфляции 1,5–3 процентных пункта
- Российские войска отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru