Председатель нижней палаты парламента напомнил, что 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о нападении на Южную Осетию, однако Россия защитила жителей республики. Как отметил Володин, режим Саакашвили был подчеркнуто русофобским, его поддерживал и финансировал Запад. Позже Саакашвили оказался не нужен партнерам: экс-президента осудили на родине, депортировали и лишили гражданства на Украине, теперь он находится в заключении.

«История повторяется, но теперь с Зеленским. На Западе уже устали от него и ненасытного киевского режима. <...> Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково — от них избавляются. Зеленский — следующий», — написал Володин.

Политик добавил, что Саакашвили стал «изгоем, заключенным в тюрьме», и такая же судьба ждет Зеленского, пишет Ura.ru.

Между тем британская газета Telegraph предположила, что Украина может потерять ключевых союзников — Лондон и Варшаву — из-за «истерик» Зеленского. Западу не нравятся выпады украинского политика, недовольного слабой поддержкой партнеров, пишет «Свободная пресса».

