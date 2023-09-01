В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску
Линия фронта в Харьковской области медленно продвигается в сторону Купянска, несмотря на ожесточенные контратаки ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, атаки со стороны украинских сил в последнее время происходят постоянно и интенсивно, но противник получает отпор.
По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, за три дня боевых действий части бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут терять до 60% бойцов на ряде участков под Купянском. Он отметил, что украинское командование вынуждено проводить постоянную ротацию военных. По словам Марочко, из 60% безвозвратные потери составляют 40%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru