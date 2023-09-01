В Харьковской области сообщили о продвижении линии фронта к Купянску

Линия фронта в Харьковской области медленно продвигается в сторону Купянска, несмотря на ожесточенные контратаки ВСУ. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, атаки со стороны украинских сил в последнее время происходят постоянно и интенсивно, но противник получает отпор.