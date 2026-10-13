Названы российские города с самой высокой скоростью интернета 5G

Уфа, Санкт-Петербург и Москва стали лидерами среди российских городов с самой высокой скоростью интернета 5G, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на исследование TelecomDaily.

СМИ: Сети 5G в Москве запустились лишь номинально

Эксперты сравнили скорость загрузки 5G-интернета у «большой четвёрки» операторов в городах-миллионниках. Для каждого оператора определялись максимальные зарегистрированные скорости загрузки и передачи данных.

Пиковая скорость загрузки в Уфе составила 1,5 Гбит/с. В Санкт-Петербурге — 1,18 Гбит/с, в Москве — 1,16 Гбит/с.

Коммерческие сети связи пятого поколения 5G запустили в России, сервисы заработали в 16 городах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Мальгавко
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