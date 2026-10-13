Названы российские города с самой высокой скоростью интернета 5G
Уфа, Санкт-Петербург и Москва стали лидерами среди российских городов с самой высокой скоростью интернета 5G, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на исследование TelecomDaily.
Эксперты сравнили скорость загрузки 5G-интернета у «большой четвёрки» операторов в городах-миллионниках. Для каждого оператора определялись максимальные зарегистрированные скорости загрузки и передачи данных.
Пиковая скорость загрузки в Уфе составила 1,5 Гбит/с. В Санкт-Петербурге — 1,18 Гбит/с, в Москве — 1,16 Гбит/с.
Коммерческие сети связи пятого поколения 5G запустили в России, сервисы заработали в 16 городах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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