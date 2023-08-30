Экс-разведчик Риттер предрек повторение купянского сценария для ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут терять контроль над ситуацией на все больших участках фронта. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в статье для Sputnik.

The Guardian: Прорыв фронта россиянами под Харьковом стал неожиданностью для ВСУ

По его мнению, ситуация под Купянском, где российские силы прорвали оборону ВСУ, повторится на других участках фронта. По мере нарастания потерь украинская армия продолжит слабеть, убежден эксперт.

Риттер отметил, что направленные на южное направление стратегические резервы ВСУ потерпели крупную неудачу.

Как сообщает «Радиоточка НСН», министр обороны Украины Алексей Резников признал продвижение российских сил под Купянском в Харьковской области.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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