Экс-советник Кучмы призвал создать альтернативное правительство Украины

Украина нуждается в альтернативном центре власти. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

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«Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства», - заявил он.

По мнению эксперта, позиции президента Украины Владимира Зеленского ослабнут из-за политических перемен в США. Удар по главе Белого дома Джо Байдену нанесут коррупционные скандалы с участием его сына, полагает Соскин.

«Зеленского умножат на ноль, естественно», - прогнозирует аналитик.

По информации британского издания Telegraph, союзники по НАТО начали сомневаться в успехе украинского контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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