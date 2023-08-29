Экс-советник Кучмы призвал создать альтернативное правительство Украины
Украина нуждается в альтернативном центре власти. Такое мнение в своем YouTube-канале высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Должен быть немедленно создан другой центр на Украине для спасения государства», - заявил он.
По мнению эксперта, позиции президента Украины Владимира Зеленского ослабнут из-за политических перемен в США. Удар по главе Белого дома Джо Байдену нанесут коррупционные скандалы с участием его сына, полагает Соскин.
«Зеленского умножат на ноль, естественно», - прогнозирует аналитик.
По информации британского издания Telegraph, союзники по НАТО начали сомневаться в успехе украинского контрнаступления, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО упала в 8,5 раза
- Экс-сотруднику генконсульства США Шонову продлили арест
- Экс-советник Кучмы призвал создать альтернативное правительство Украины
- «Спартак» разгромил «Динамо» в матче Кубка России
- Власти Стамбула назвали ситуацию с водой критической
- Богомаз заявил об ответном ударе по ВСУ у Семеновки
- Пропавшую фигуристку Горбачеву нашли в кинотеатре
- Кандидат в президенты США обвинил власти во лжи об Украине
- Во Владивостоке за сутки выпало 42% нормы месячных осадков
- В Китае утвердили новые карты страны и включили в них территории РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru