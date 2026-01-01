В 2026 году в ряде российских регионов планируется повышение транспортного налога. В их число вошла Московская область: со следующего года там увеличатся налоговые ставки на один-четыре рубля.

Так, для автомобилей мощностью до 100 л. с. минимальный налог вырастет с 10 до 14 рублей за лошадиную силу. Для машин с двигателем 100-150 л. с. ставка повысится с 34 до 35 рублей, а для авто мощностью до 200 л. с. — с 49 до 50 рублей.

Подмосковье корректирует налог вслед за Москвой, где изменения вступили в силу годом ранее. В этих и некоторых других субъектах РФ ставки не пересматривались свыше десяти лет — за этот период инфляция превысила 100%.

При этом власти намерены сохранить действующие льготы по транспортному налогу, в том числе для ветеранов и инвалидов I и II групп. В ФНС подчёркивали, что собранные средства направляются, среди прочего, в дорожные фонды.

Кроме Московской области, повышение налога запланировано в Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Калининградской, Волгоградской, Липецкой областях, а также в Красноярском крае.