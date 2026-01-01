Перемены на дорогах: Что ждёт российских автомобилистов в 2026 году
2026 год обещает стать для российских водителей временем серьёзных перемен. На уровне законодательства и городской инфраструктуры готовится целый комплекс нововведений — от корректировки налоговых ставок до технологического переоснащения контроля за нарушениями.
Водители столкнутся с обновлёнными правилами и тарифами: подорожают услуги штрафстоянок в Москве, продолжится индексация утилизационного сбора, в ряде регионов вырастет транспортный налог. Одновременно власти усиливают контроль за соблюдением ПДД — уже в следующем году камеры могут начать фиксировать отсутствие полиса ОСАГО, а за ряд нарушений ужесточатся санкции.
Разберём, какие именно изменения ждут автомобилистов, как они отразятся на ежедневных поездках и бюджете, и что стоит учесть уже сегодня, чтобы быть готовым к грядущим переменам.
УТИЛЬСБОР ЛЕТИТ ВВЕРХ
С декабря действуют обновлённые правила расчёта утилизационного сбора, а с 1 января произойдёт ещё и индексация его ставок. Решение о ежегодном повышении тарифов на 10-20% было утверждено ещё в 2024 году. Эксперты полагают, что это приведёт к росту конечных цен на автомобили в России.
При этом представители власти утверждают, что новый утилизационный сбор не станет значимым фактором удорожания машин отечественного производства. Первый вице‑премьер Денис Мантуров ранее отмечал, что в России уже налажен выпуск автомобилей почти во всех востребованных сегментах.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
В 2026 году в ряде российских регионов планируется повышение транспортного налога. В их число вошла Московская область: со следующего года там увеличатся налоговые ставки на один-четыре рубля.
Так, для автомобилей мощностью до 100 л. с. минимальный налог вырастет с 10 до 14 рублей за лошадиную силу. Для машин с двигателем 100-150 л. с. ставка повысится с 34 до 35 рублей, а для авто мощностью до 200 л. с. — с 49 до 50 рублей.
Подмосковье корректирует налог вслед за Москвой, где изменения вступили в силу годом ранее. В этих и некоторых других субъектах РФ ставки не пересматривались свыше десяти лет — за этот период инфляция превысила 100%.
При этом власти намерены сохранить действующие льготы по транспортному налогу, в том числе для ветеранов и инвалидов I и II групп. В ФНС подчёркивали, что собранные средства направляются, среди прочего, в дорожные фонды.
Кроме Московской области, повышение налога запланировано в Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Калининградской, Волгоградской, Липецкой областях, а также в Красноярском крае.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТАКСИ
Российское такси ждёт серьёзная трансформация: с 1 марта 2026 года вступит в силу закон о локализации. Его суть — в жёстких требованиях к автопарку перевозчиков. Чтобы получить допуск к работе, машина должна: набрать не менее 3200 баллов по шкале локализации (показатель, утверждённый для госзакупок), а также быть произведена в рамках специнвестконтракта, заключённого в период с марта 2022 по март 2025 года.
По мнению вице‑премьера Дениса Мантурова, закон призван оживить спрос на отечественные автомобили. Ожидается, что таксисты будут активнее выбирать машины российской сборки.
Уже сейчас можно оценить масштаб предстоящих изменений: Минпромторг опубликовал черновой список из 20 моделей, соответствующих новым стандартам. Хотя перечень может корректироваться, он даёт представление о будущем автопарка такси. Среди допущенных марок: Lada (семь моделей: Granta, Iskra, Vesta и др.); УАЗ («Патриот» и «Хантер»); Evolute (пять электромобилей линейки i‑Series); Voyah (три премиальные модели); «Москвич» (четыре варианта, включая электрокар 3е).
Позже Госдума приняла закон, согласно которому самозанятым таксистам разрешили не выполнять требования по локализации авто до 2033 года. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. Это означает, что в такси останутся европейские и китайские автомобили.
Председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков говорил НСН, что сегодня в России нет достойного отечественного автомобиля для работы в такси, именно поэтому локализация авто для самозанятых таксистов была отложена до 2033 года.
«Надеюсь, что к 2033 году отечественные производители начнут выпускать достойные автомобили. Такие государственные деньги выделяются “АвтоВАЗу”, ГАЗ и другим производителям, что, надеюсь, к этому времени появится нечто совершенно новое и достойное. А пока что наша взяла — Госдума приняла то, что мы полгода требовали через СМИ. Народ победил», — сказал Попков.
КУРЬЕРОВ ОТРЕГУЛИРУЮТ?
Президент России Владимир Путин обозначил необходимость регулирования движения курьеров и доставщиков. В связи с этим в 2026 году можно ожидать внесения соответствующих изменений в ПДД. Глава государства поручил МВД, городским и региональным властям разработать меры, направленные на решение этой проблемы.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, в свою очередь, заявил о необходимости ввести в России законодательный запрет на движение курьерского транспорта по тротуарам.
По его словам, при наличие сиденья и мотора транспортное средство следует квалифицировать как мопед или мотоцикл. Для управления нужно ввести регистрационные знаки и водительское удостоверение соответствующей категории, что позволит контролировать соблюдение водителями ПДД «при помощи дорожных камер.
КАМЕРЫ ГЛЯДЯТ В ОСАГО
С 2026 года возможно внедрение системы автоматической фиксации водителей без полиса ОСАГО с помощью камер видеонаблюдения. В ноябре соответствующий законопроект прошёл первое чтение в Госдуме. Примечательно, что технические возможности для реализации этой функции уже заложены в существующих комплексах фото‑ и видеофиксации.
В случае окончательного принятия закона будет действовать следующее правило: водитель сможет получить не более одного штрафа в сутки, даже если система зафиксирует несколько эпизодов езды без страховки. На текущий момент размер штрафа за отсутствие полиса ОСАГО составляет 800 рублей, а при повторном нарушении сумма возрастает до трех-пяти тысяч рублей.
Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский заявил НСН, что Госдума должна обязать страховые компании уменьшить стоимость полиса для добросовестных водителей, а расходы злостных нарушителей можно возложить на них.
«Должен быть составлен четкий список отягчающих обстоятельств. Если человек, например, покинул место аварии, здесь очень сложно установить, кто был за рулем, можно установить машину и номер. Это еще предстоит доказывать. Регрессный иск всегда подразумевает доказательство вины. Но я не думаю, что эта мера поможет добросовестным водителям сама по себе. Если человек сел пьяный за руль, ему регрессный иск. Но тогда нужно уменьшить стоимость полиса для добросовестных водителей. Это не компании должны решать, это должна решать Госдума и внести поправки в закон», — заявил Ольшанский.
РЕЙТИНГ АВТОШКОЛ
С 2026 года российские автошколы будут ранжироваться по единой системе оценки. Соответствующий законопроект прошёл одобрение в Госдуме. Публичный рейтинг позволит гражданам выбирать учебные заведения на основе объективных данных. При составлении рейтинга учтут: долю учеников, успешно сдавших экзамены; количество аварий, в которых оказались задействованы недавние выпускники.
По замыслу законодателей, такая система создаст здоровую конкуренцию между автошколами и мотивирует их повышать качество обучения, что в перспективе должно привести к сокращению числа ДТП.
Председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева говорила НСН, что для снижения аварийности на дорогах стоило бы внедрить аттестацию для инструкторов или изменить методику обучения вождению, но не вводить новых рейтингов.
«Я отрицательно отношусь к этому закону. Странно, что сначала решили создать рейтинг, и только потом придумать критерии. Неясно, зачем это было нужно. В МВД заявили, что якобы это полезно гражданам, но не слышала, чтобы кто-то переживал из-за отсутствия такого рейтинга. Критерии, которые предлагали в ГИБДД, не выдерживают критики. Мы со своей стороны будем пытаться участвовать в формировании критериев рейтинга. Исследование зарубежных транспортных психологов не подтвердили связь между аварийностью начинающих водителей и их подготовкой. Анализ показал, что аварийность у новичков связана с их личностными характеристиками. Как правило, с молодым возрастом, довольно высоким уровнем агрессивности у молодых мужчин. Влияет и обстановка в автомобильном сообществе, культура вождения. Как правило, новички придерживаются правил, которым их обучили в автошколе, буквально в течение нескольких месяцев после получения прав. Затем ездят, как живут, как говорили американские психологи», — заявила она.
ДОРОГИЕ НАРУШИТЕЛИ
С 1 января 2026 года в Москве вырастут тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей на штрафстоянках. При этом в столичном департаменте транспорта подчеркнули: стоимость эвакуации по‑прежнему будет ниже реальных затрат города.
Новые расценки на перемещение автомобилей: мотоциклы и авто с двигателем до 80 л. с. — 8500 рублей (сейчас 7600 рублей); авто с двигателем 80-250 л. с. — 12450 рублей (сейчас 11400 рублей); авто с двигателем свыше 250 л. с. — 12450 рублей (сейчас 11845 рублей).
Хранение на штрафстоянке (первые сутки по‑прежнему бесплатны) обойдётся в 1360-3040 рублей. Сейчас минимальный тариф составляет 1210 рублей.
В 2026 году сохранится 25%‑ная скидка при оперативной оплате постановления.
ШТРАФЫ ЗА Ж/Д
В 2026 году могут начать штрафовать пешеходов, которые переходят ж/д пути в неположенных местах. Минтранс хочет ставить камеры, чтобы фиксировать таких нарушителей — точно так же, как сейчас ловят водителей‑нарушителей.
Сейчас люди обсуждают эту идею. Если её одобрят, придётся поменять два закона: о персональных данных; о железнодорожном транспорте. Это нужно, чтобы официально разрешить установку камер в опасных местах у железной дороги.
Однако вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский говорил НСН, что система идентификации пешеходов, которые нарушили ПДД, по фотографиям с дорожных камер работать не будет.
«Если мы фотографируем номер машины, то в базе данных известно, кому он принадлежит, и владельцу приходит "письмо счастья". Однако в России нет банка фотографий на каждого человека с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и адреса проживания. По моему убеждению, работать такая система не будет. И суды будут проиграны, потому что человек скажет, что на фотографии запечатлен не я. И дальше что? По каждому разу проводить экспертизу? Это маловероятно», — отметил он.
