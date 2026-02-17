ПЕРЕКУПЫ И РОССИЙСКИЕ ФАНАТЫ

Российские болельщики прибыли в Италию, чтобы поддержать фигуристку Аделию Петросян на Олимпийских играх, сообщает РБК. Перед миланской ледовой ареной собрались поклонницы спортсменки — часть из них надела кокошники. Девушки тепло приветствовали российскую фигуристку и пожелали ей успехов на Олимпиаде.

Но не только доброжелательные поклонницы мечтали попасть на прокат Петросян. Перекупщики желали заработать на резонансном выступлении. Перед прокатом Петросян у стадиона были замечены перекупщики, продававшие билеты на ее выступление. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Мошенническая схема выглядела следующим образом: мужчина предлагал перевести билеты через приложение, уверяя, что продает места премиум‑класса со скидкой — за 500 евро вместо 750 евро. Один из волонтеров у входа усомнился в законности сделки. В беседе с РИА Новости он заявил, что намерен донести информацию о подозрительном продавце по инстанции.



За полчаса до старта соревнований на официальном портале Игр можно было найти лишь отдельные билеты — и их стоимость начиналась от 500 евро.



Напомним, что все билеты на Олимпиаду реализуются исключительно в электронном формате.