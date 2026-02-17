«Одна из лучших»: Фигуристка Петросян чисто откатала короткую программу на Олимпиаде
Аделия Петросян представила на Олимпиаде короткую программу под хиты Майкла Джексона. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла.
Российская фигуристка Аделия Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде-2026 в Италии.
Петросян откаталась без ошибок, исполнив двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа. Судьи оценили прокат ученицы Этери Тутберидзе в 72,89 балла (техника — 40,44; компоненты — 32,45). Фигуристка выходила на лед под вторым стартовым номером. Всего короткую программу представят 29 фигуристок, право выступить с произвольной получат 24 из них. На момент подготовки материала Петросян находилась на первом месте. Произвольная программа запланирована на 19 февраля.
Аделии Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России, также трижды побеждала на финалах Гран-при страны. В сентябре 2025 года фигуристка выиграла квалификационный турнир и завоевала олимпийскую квоту.
В беседе с «Известиями» Петросян призналась, что осталась довольна выступлением в короткой программе на Олимпиаде.
«Я получила огромное удовольствие от своего проката», — рассказала она.
По словам спортсменки, прокат прошел в спокойной атмосфере и принес ей положительные эмоции. Фигуристка также призналась, что, загадывая результат, рассчитывала набрать от 72 до 74 баллов, и итоговая оценка оказалась как раз в этом диапазоне.
Первый тренер трехкратной чемпионки России в одиночном катании Петросян Алексей Шемет заявил корреспонденту «Чемпионата», что выступление фигуристки в Милане под хиты Майкла Джексона является одним из лучших за всю ее карьеру.
«Вы знаете, наверное, это один из лучших ее прокатов короткой программы, который я видел. Не только в этом сезоне, но и в принципе. Вы хорошо подметили, что работа проведена потрясающая. Я до сих пор нахожусь в восторге! Высочайшее качество! Будем надеяться, что она получит достойное место после короткой программы», — сказал Шемет.
Российский хореограф Илья Авербух в беседе с Metaratings.ru также похвалил российскую спортсменку.
«Прокат хороший, Аделия большая молодец! Справилась с волнением, умница!» – сказал Авербух.
По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, Петросян сильно откатала короткую программу на Олимпиаде в Италии.
«Потрясающе откатала! Она сделала максимум из того, что делает в своей программе. Очень хорошие оценки получила. Она очень хорошо и сильно катала, прибавила во вращениях, она просто из каждого элемента выжала максимум. Я не помню такого катания. Больше не буду хвалить, а то еще кататься», — заявила Тарасова в беседе с ТАСС.
К слову, ранее Тарасова в беседе с НСН порадовалась за российских фигуристов, занявших призовые места на Олимпиаде-2026 под флагом другой страны, и заявила, что не понимает критики в адрес спортсменов, сменивших российское гражданство.
«Это делает честь нашей школе фигурного катания, так же как и то, что тренерский корпус всего мира состоит наполовину из русских тренеров. Мы просто знаем этих ребят. Конечно, хорошо, что они прорвались и работают, катаются», — говорила она.
ПЕРЕКУПЫ И РОССИЙСКИЕ ФАНАТЫ
Российские болельщики прибыли в Италию, чтобы поддержать фигуристку Аделию Петросян на Олимпийских играх, сообщает РБК. Перед миланской ледовой ареной собрались поклонницы спортсменки — часть из них надела кокошники. Девушки тепло приветствовали российскую фигуристку и пожелали ей успехов на Олимпиаде.
Но не только доброжелательные поклонницы мечтали попасть на прокат Петросян. Перекупщики желали заработать на резонансном выступлении. Перед прокатом Петросян у стадиона были замечены перекупщики, продававшие билеты на ее выступление. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Мошенническая схема выглядела следующим образом: мужчина предлагал перевести билеты через приложение, уверяя, что продает места премиум‑класса со скидкой — за 500 евро вместо 750 евро. Один из волонтеров у входа усомнился в законности сделки. В беседе с РИА Новости он заявил, что намерен донести информацию о подозрительном продавце по инстанции.
За полчаса до старта соревнований на официальном портале Игр можно было найти лишь отдельные билеты — и их стоимость начиналась от 500 евро.
Напомним, что все билеты на Олимпиаду реализуются исключительно в электронном формате.
ОЛИМПИАДА В ИТАЛИИ
XXV зимние Олимпийские игры проходят в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года. Основные города-хозяева — Милан и Кортина-д’Ампеццо. Это первые в истории Олимпийские игры, которые совместно принимают два города. В программе — 116 комплектов медалей в 16 дисциплинах, объединенных в 8 видов спорта. Среди них — биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл, хоккей, санный спорт, скелетон, шорт-трек, ски-альпинизм, лыжное двоеборье, сноуборд и фигурное катание.
На сегодняшний день в медальном зачете лидирует Норвегия — 13 золотых, 7 серебряных, 9 бронзовых медалей (всего 29). Следом идет Италия — 8 золотых, 4 серебряных, 11 бронзовых медалей (всего 23). Замыкает тройку лидеров США — 6 золотых, 8 серебряных, 5 бронзовых медалей (всего 19).
Российские спортсмены участвуют в Олимпиаде в нейтральном статусе. Среди них — фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков, ски-альпинист Никита Филиппов.
Ранее российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на зимних Олимпийских играх в Италии в мужском одиночном фигурном катании. Соревнования прошли в Милане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Женщина пострадала при атаке дрона в Белгородской области
- Зеленский раскрыл, что сказал ему Уиткофф перед переговорами с Россией
- Буланова сообщила об отмене концерта в Петропавловске
- МВД опровергло проверки водителей на алкоголь по слюне
- СМИ: Первый день переговоров в Женеве оказался напряженным и длился шесть часов
- «Одна из лучших»: Фигуристка Петросян чисто откатала короткую программу на Олимпиаде
- Россиянин рассказал о падении лифта в отеле на Пхукете
- СМИ: Часть европейских стран выступили против ограничений ЕС на порты
- СМИ: Киев обеспокоен возвращением Мединского в состав российской делегации
- Стабильно в топе: Как созданная нейросетью музыка «залетает» в чарты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru