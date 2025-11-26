«Если мы фотографируем номер машины, то в базе данных известно, кому он принадлежит, и владельцу приходит "письмо счастья". Однако в России нет банка фотографий на каждого человека с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и адреса проживания. По моему убеждению, работать такая система не будет. И суды будут проиграны, потому что человек скажет, что на фотографии запечатлен не я. И дальше что? По каждому разу проводить экспертизу? Это маловероятно», - считает эксперт.