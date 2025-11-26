Нет базы лиц: Штрафовать пешеходов по данным с камер не получится

Для того, чтобы штрафовать пешеходов, используя систему распознавания лиц и данные с камер, нужно превратить страну в полицейское государство и иметь фотографии на каждого человека, заявил в разговоре с НСН Леонид Ольшанский.

Система идентификации пешеходов, которые нарушили ПДД, по фотографиям с дорожных камер работать не будет, заявил НСН вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

Россиян впервые могут начать автоматически штрафовать за административные нарушения, используя систему распознавания лиц и данные с камер — по аналогии с «письмами счастья» для водителей, пишет «Коммерсант». Эта идея содержится в законопроекте Минтранса: министерство предлагает внедрить новую систему вынесения штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Ольшанский подчеркнул, что для этого потребуется создать банк данных с фотографиями на всех граждан.

«Если мы фотографируем номер машины, то в базе данных известно, кому он принадлежит, и владельцу приходит "письмо счастья". Однако в России нет банка фотографий на каждого человека с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения и адреса проживания. По моему убеждению, работать такая система не будет. И суды будут проиграны, потому что человек скажет, что на фотографии запечатлен не я. И дальше что? По каждому разу проводить экспертизу? Это маловероятно», - считает эксперт.

По его словам, потребуется также внести изменения в действующее законодательство.

«Для того, чтобы была легитимность штрафов, необходимо внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его специальной статьей. Я думаю, что штрафовать пешеходов за нарушение ПДД с помощью камер в ближайшее время не получится. Для этого нужно превратить страну в полицейское государство и иметь фотографии на каждого человека. Я думаю, что перед государством стоят сейчас другие задачи, более важные», - добавил Ольшанский.

Ранее Минтранс согласовал новые правила применения дорожных камер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

