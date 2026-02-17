Россиянин рассказал о падении лифта в отеле на Пхукете

Россиянин, пострадавший при падении лифта в отеле на Пхукете, сообщил, что инцидент произошел спустя несколько минут после заселения. Об этом он рассказал RT.

По словам Владимира Бутылкина, его семья и друзья пиехали отдыхать в отель Tuana Hotels Casa Del Sol в районе Ката. Почти сразу после регистрации лифт, в котором находились 6 российских туристов, упал при подъеме на пятый этаж.