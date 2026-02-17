Россиянин рассказал о падении лифта в отеле на Пхукете
Россиянин, пострадавший при падении лифта в отеле на Пхукете, сообщил, что инцидент произошел спустя несколько минут после заселения. Об этом он рассказал RT.
По словам Владимира Бутылкина, его семья и друзья пиехали отдыхать в отель Tuana Hotels Casa Del Sol в районе Ката. Почти сразу после регистрации лифт, в котором находились 6 российских туристов, упал при подъеме на пятый этаж.
Мужчина сообщил, что кабина остановилась, затем погас свет, после чего произошел удар. В результате несколько человек получили травмы. В больнице остаются два россиянина — женщина с раздробленными пятками и мужчина с тяжелой травмой ноги. Обоим требуется операция.
Бутылкин рассказал, что в лифте находились его супруга, дочери 16 и 8 лет, а также друзья. По его словам, у него диагностирован ушиб позвоночника, он носит корсет и отказался от госпитализации, чтобы быть с детьми. Старшая дочь получила ушиб ноги, младшая не пострадала. Россиянин добавил, что пока не намерен обращаться за компенсацией к отелю или туроператору, поскольку считает приоритетом лечение близких, передает «Радиоточка НСН».
