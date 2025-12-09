«По-тихому»: Путин признался, что иногда ездит без кортежей

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека признался, что иногда ездит «по-тихому» - без всяких кортежей.

В Госдуме потребовали строго наказать курьера, избившего пожилую женщину

В ходе обсуждения вопроса введения ПДД для курьеров он отметил, что когда передвигается без мигалок, то видит, «что происходит с этой доставкой».

По словам главы государства, когда со скоростью «30-40 км/ч несётся какое-то металлическое изделие, то оно, конечно, представляет опасность для граждан».

«Прежде всего местные, региональные власти должны с этим разобраться. Надо сделать это, в том числе, наверное, и с помощью Министерства внутренних дел», - заключил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил, что проблему опасной езды курьеров на электровелосипедах планируют решать без ужесточения требований к самим водителям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

