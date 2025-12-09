«По-тихому»: Путин признался, что иногда ездит без кортежей
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека признался, что иногда ездит «по-тихому» - без всяких кортежей.
В ходе обсуждения вопроса введения ПДД для курьеров он отметил, что когда передвигается без мигалок, то видит, «что происходит с этой доставкой».
По словам главы государства, когда со скоростью «30-40 км/ч несётся какое-то металлическое изделие, то оно, конечно, представляет опасность для граждан».
«Прежде всего местные, региональные власти должны с этим разобраться. Надо сделать это, в том числе, наверное, и с помощью Министерства внутренних дел», - заключил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев заявил, что проблему опасной езды курьеров на электровелосипедах планируют решать без ужесточения требований к самим водителям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диплом - не показатель: Россиянам рассказали, как уберечься от мнимого врача
- «Победит в другой жизни»: Почему выборы станут смертным приговором для Зеленского
- Россиянам раскрыли секреты идеального новогоднего холодца
- «По-тихому»: Путин признался, что иногда ездит без кортежей
- Вотермарки на фото: Как случайно не попасть на обложку БДСМ-книг
- Профсоюз призвал бороться не с такси во дворах, а с юрлицами-такоспарками
- Великобритания ввела санкции против философа Дугина
- «Не гонконгский!»: Вирусолог усомнился в массовой «удаленке» из-за гриппа
- СМИ: Глава подмосковного Реутова Науменко впал в кому после ДТП
- Шлосберга внесли в перечень террористов и экстремистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru