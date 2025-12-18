Ждем достойный экземпляр: Почему локализацию авто для самозанятых перенесли на 2033 год
Для работы в такси необходим достойный отечественный автомобиль, сказал НСН Андрей Попков.
Сегодня в России нет достойного отечественного автомобиля для работы в такси, именно поэтому локализация авто для самозанятых таксистов была отложена до 2033 года. Об этом НСН заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
Госдума приняла закон, согласно которому самозанятым таксистам разрешили не выполнять требования по локализации авто до 2033 года. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. Это означает, что в такси останутся европейские и китайские автомобили. Попков выразил надежду, что за восемь лет в России появится достойный автомобиль для работы в такси.
«Надеюсь, что к 2033 году отечественные производители начнут выпускать достойные автомобили. Такие государственные деньги выделяются “АвтоВАЗу”, ГАЗ и другим производителям, что, надеюсь, к этому времени появится нечто совершенно новое и достойное. А пока что наша взяла — Госдума приняла то, что мы полгода требовали через СМИ. Народ победил», — сказал Попков.
Собеседник НСН добавил, что локализацию не отменят даже после окончания конфликта на Украине и противостояния с Западом.
«Локализация не перестанет быть актуальной, нам нужен нормальный автомобиль. Кроме того, судя по настроениям в Европе, конфликт с Западом еще долго не закончится», — подытожил он.
Вместе с тем в России вводится региональная квота в размере 25% для личных автомобилей таксистов, не соответствующих требованиям локализации.
Ранее Попков заявил, что только «громкая» забастовка таксистов будет действенна в борьбе с низкими тарифами на поездки и высокой комиссией агрегаторов для водителей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
