Сегодня в России нет достойного отечественного автомобиля для работы в такси, именно поэтому локализация авто для самозанятых таксистов была отложена до 2033 года. Об этом НСН заявил председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

Госдума приняла закон, согласно которому самозанятым таксистам разрешили не выполнять требования по локализации авто до 2033 года. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. Это означает, что в такси останутся европейские и китайские автомобили. Попков выразил надежду, что за восемь лет в России появится достойный автомобиль для работы в такси.

«Надеюсь, что к 2033 году отечественные производители начнут выпускать достойные автомобили. Такие государственные деньги выделяются “АвтоВАЗу”, ГАЗ и другим производителям, что, надеюсь, к этому времени появится нечто совершенно новое и достойное. А пока что наша взяла — Госдума приняла то, что мы полгода требовали через СМИ. Народ победил», — сказал Попков.