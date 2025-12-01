«Услуги не подорожали, сами запчасти есть, но просто их невозможно приобрести за те деньги и с теми скидками, которые требуют страховые компании от партнеров. У страховой компании высчитывается стоимость запчастей по единой методике, плюс страховая требует скидку от исполнителя. Поэтому получается, что исполнитель купить не может, предлагает клиенту доплатить, он не хочет, сервис пишет, что отказ от ремонта. Методика для ОСАГО меняется раз в год, учитывается средняя стоимость запчасти. Поэтому по ОСАГО никогда не купить оригинальную запчасть, только б/у. Все эти методики надо в чувство приводить. Таких проблем нет нигде, у всех есть динамические цены», - отметил он.

Он привел примеры таких «перекосов» по ценам.

«Перекосы бывают в разные стороны. У нас, например, фара для Arrizo 8 в единой методике стоит 108 тысяч рублей, а в реальной жизни она стоит 45 тысяч рублей. А фара для BMW в единой методике стоит 220 тысяч, а в реальной жизни 460 тысяч. Как ее купить в таком случае? Поэтому покупают б/у, но там тоже высокие цены из-за спроса», - добавил собеседник НСН.

Подобрать запчасти сегодня сложнее всего для европейских и китайских автомобилей, которые редко встречаются на российском рынке, сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

