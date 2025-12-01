В России призвали изменить методику ремонта по ОСАГО с учетом реальных цен
Фара для BMW в единой методике ОСАГО стоит 220 тысяч, а в реальной жизни 460 тысяч, ее просто нереально заменить при страховом случае, заявил НСН Александр Казаченко.
При ремонте по ОСАГО учитывается средняя стоимость запчасти, а не рыночная, поэтому в таком случае никогда не купить оригинальную запчасть, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
Россияне массово жалуются на нарушение сроков ремонта авто по ОСАГО. Общее число претензий к страховщикам в службу финансового уполномоченного превысило 100 тыс. — это максимум за три года, пишут «Известия». Главная причина — споры по обязательной автогражданке и отказы ремонтировать машины из‑за нехватки запчастей и задержек поставок. Казаченко объяснил, в чем сложность такого ремонта.
«Услуги не подорожали, сами запчасти есть, но просто их невозможно приобрести за те деньги и с теми скидками, которые требуют страховые компании от партнеров. У страховой компании высчитывается стоимость запчастей по единой методике, плюс страховая требует скидку от исполнителя. Поэтому получается, что исполнитель купить не может, предлагает клиенту доплатить, он не хочет, сервис пишет, что отказ от ремонта. Методика для ОСАГО меняется раз в год, учитывается средняя стоимость запчасти. Поэтому по ОСАГО никогда не купить оригинальную запчасть, только б/у. Все эти методики надо в чувство приводить. Таких проблем нет нигде, у всех есть динамические цены», - отметил он.
Он привел примеры таких «перекосов» по ценам.
«Перекосы бывают в разные стороны. У нас, например, фара для Arrizo 8 в единой методике стоит 108 тысяч рублей, а в реальной жизни она стоит 45 тысяч рублей. А фара для BMW в единой методике стоит 220 тысяч, а в реальной жизни 460 тысяч. Как ее купить в таком случае? Поэтому покупают б/у, но там тоже высокие цены из-за спроса», - добавил собеседник НСН.
Подобрать запчасти сегодня сложнее всего для европейских и китайских автомобилей, которые редко встречаются на российском рынке, сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС России поразили объекты ТЭК, используемые в интересах украинской армии
- Путин встретится с Уиткоффом во второй половине дня 2 декабря
- Армия России освободила Клиновое в ДНР
- Зарплата в полмиллиона: Сервисы бьют тревогу из-за дефицита автослесарей
- Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение об отмене виз
- В России призвали изменить методику ремонта по ОСАГО с учетом реальных цен
- Новак: РФ предложила Саудовской Аравии сотрудничество в сфере ИИ
- На станции метро в Петербурге неизвестные взорвали петарду на эскалаторе
- Звезда «Чебурашки» рассказала о съемках с роботом в фильме «Робоняня»
- «До миллиона»: Россиянам раскрыли зарплаты технарей, создающих ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru