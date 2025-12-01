В России призвали изменить методику ремонта по ОСАГО с учетом реальных цен

Фара для BMW в единой методике ОСАГО стоит 220 тысяч, а в реальной жизни 460 тысяч, ее просто нереально заменить при страховом случае, заявил НСН Александр Казаченко.

При ремонте по ОСАГО учитывается средняя стоимость запчасти, а не рыночная, поэтому в таком случае никогда не купить оригинальную запчасть, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

Россияне массово жалуются на нарушение сроков ремонта авто по ОСАГО. Общее число претензий к страховщикам в службу финансового уполномоченного превысило 100 тыс. — это максимум за три года, пишут «Известия». Главная причина — споры по обязательной автогражданке и отказы ремонтировать машины из‑за нехватки запчастей и задержек поставок. Казаченко объяснил, в чем сложность такого ремонта.

«Услуги не подорожали, сами запчасти есть, но просто их невозможно приобрести за те деньги и с теми скидками, которые требуют страховые компании от партнеров. У страховой компании высчитывается стоимость запчастей по единой методике, плюс страховая требует скидку от исполнителя. Поэтому получается, что исполнитель купить не может, предлагает клиенту доплатить, он не хочет, сервис пишет, что отказ от ремонта. Методика для ОСАГО меняется раз в год, учитывается средняя стоимость запчасти. Поэтому по ОСАГО никогда не купить оригинальную запчасть, только б/у. Все эти методики надо в чувство приводить. Таких проблем нет нигде, у всех есть динамические цены», - отметил он.

Он привел примеры таких «перекосов» по ценам.

«Перекосы бывают в разные стороны. У нас, например, фара для Arrizo 8 в единой методике стоит 108 тысяч рублей, а в реальной жизни она стоит 45 тысяч рублей. А фара для BMW в единой методике стоит 220 тысяч, а в реальной жизни 460 тысяч. Как ее купить в таком случае? Поэтому покупают б/у, но там тоже высокие цены из-за спроса», - добавил собеседник НСН.

Подобрать запчасти сегодня сложнее всего для европейских и китайских автомобилей, которые редко встречаются на российском рынке, сообщила сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова.

