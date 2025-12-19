Путин: Утильсбор не будет вечным

«Правительство понимает проблему, которая затрагивает россиян в крупных городах. Это связано с попыткой Минфина получить дополнительный доход для технологической сферы развития», — сказал президент.

Он отметил, что новый утильсбор поддерживает российский автопром, поскольку цены на иномарки выросли. Путин также добавил, что надеется на временный характер этой меры:

«Ситуация будет улучшаться либо за счет роста доходов наших граждан, либо за счет сокращения фискальной нагрузки», — указал российский лидер.

До 1 декабря 2025 года размер сбора определялся исходя из объема двигателя. С 1 декабря расчет привязан к мощности двигателя. Используются базовые ставки и повышающие коэффициенты, которые зависят от типа транспортного средства, его возраста и характеристик двигателя. Например, для легковых автомобилей базовая ставка составляет 20 тысяч рублей, для грузовиков и автобусов — 150 тысяч рублей, для спецтехники — 172,5 тысячи рублей.

Для физических лиц, ввозящих автомобили для личного пользования, предусмотрены льготные ставки: 3,4 тысячи рублей для новых автомобилей (до трех лет) с мощностью до 160 л.с. и 5,2 тысячи рублей для подержанных (старше трех лет) с теми же параметрами, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

До это Путин также заявил, что увеличение ставки НДС является временной мерой, и в перспективе планируется снижение налоговой нагрузки.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в беседе с НСН заявил о том, что большинство автомобилей Mercedes в России приобретают в сегменте премиум-класса. Эти клиенты никогда не откажутся от марки, поэтому они решили закупиться заранее, пока цена на автомобили не повысилась из-за утильсбора.

