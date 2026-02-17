СМИ: Киев обеспокоен возвращением Мединского в состав российской делегации
Возвращение помощника президента России Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах в Женеве вызвало обеспокоенность в Киеве. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, само участие Мединского, который в прошлом году уже вел переговоры с украинской стороной, многие представители Киева восприняли как тревожный сигнал. В публикации отмечается, что в украинских кругах считают: его присутствие может означать более жесткую позицию Москвы на нынешнем этапе консультаций, отмечает RT.
Переговоры продолжаются более трех часов и проходят в закрытом для прессы формате на русском и английском языках. Как сообщалось ранее, стороны намерены обсудить военные, политические и гуманитарные параметры возможного урегулирования.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Киев планирует поднять вопрос энергетического перемирия. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что по итогам вторника не стоит ожидать заявлений, поскольку работа делегаций продолжится на следующий день, передает «Радиоточка НСН».
