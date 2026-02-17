СМИ: Киев обеспокоен возвращением Мединского в состав российской делегации

Возвращение помощника президента России Владимира Мединского в состав российской делегации на переговорах в Женеве вызвало обеспокоенность в Киеве. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, само участие Мединского, который в прошлом году уже вел переговоры с украинской стороной, многие представители Киева восприняли как тревожный сигнал. В публикации отмечается, что в украинских кругах считают: его присутствие может означать более жесткую позицию Москвы на нынешнем этапе консультаций, отмечает RT.