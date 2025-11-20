В России заявили о наработках по автоматизации экзаменов на права
Оборудованный датчиками для приема экзаменов учебный автомобиль уже сделали четыре года назад в Казани, сказал НСН Сергей Матвеев.
Еще четыре года назад в Казани создали единственный в мире автомобиль, позволявший в автоматическом режиме сдавать экзамены на права. Этот опыт необходимо возродить, так как это гораздо дешевле, чем строительство автоматизированных автодромов, заявил НСН член Союза автошкол России Сергей Матвеев.
Правительство РФ рассматривает вопрос об автоматизации приема экзамена на водительские права, сообщает ТАСС со ссылкой на новую Стратегию повышения безопасности дорожного движения. Отмечается, что такой способ проверки знаний будущих водителей давно применяется, в частности, в Европе, Южной Корее и Японии. Матвеев заявил, что еще четыре года назад Россия создала уникальный автомобиль для сдачи экзаменов в автоматическом режиме.
«У нас его сделали в Казани еще четыре года назад на базе Hyundai Solaris. Он был полностью готов для приема экзаменов, но его не стали использовать, так как не было соответствующего указа президента. Где он сейчас — понятия не имею. На тот момент это был единственный подобный автомобиль в мире. В стратегии предлагается ввести автоматизированную систему приема экзаменов, она у нас была готова, повторюсь, четыре года назад в Казани. Такое решение может себе позволить любая автошкола, любой регистрационно-экзаменационный отдел даже в небольшом населенном пункте, а вот в автоматизированный автодром даже никто не будет вкладываться, это не нужно ни регионам, ни государству. Надо возрождать казанский опыт, который появился тогда, когда не было массовых разговоров об искусственном интеллекте. Если там еще и нейросети задействовать, вообще будет красота», — сказал Матвеев.
Вместе с тем собеседник НСН усомнился, что МВД с энтузиазмом воспримет новую инициативу.
«Во всем мире приемом экзаменов занимаются гражданские ведомства или частные организации. Полиция должна заниматься безопасностью граждан и охраной правопорядка, но никак не приемом экзаменов. Подозреваю, что МВД будет до последнего сопротивляться, поскольку это снизит коррупционную составляющую. Я лично буду ежегодно писать запросы в управление безопасности дорожного движения о том, что сделано и что будет делаться по этому вопросу. А с учетом жесткой нехватки инспекторов нужно действовать быстрее», — подытожил он.
Ранее депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, предусматривающий создание в России рейтинга автошкол.
