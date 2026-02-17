Уроженка Челябинской области сделала макияж дочери Трампа

Визажист отметила, что клиентка ранее не делала стрелки, однако решила попробовать после знакомства с ее работами. Этот элемент макияжа Шнякина назвала своей авторской техникой и добавила, что результат вызвал положительную реакцию.

По словам мастера, работа прошла в комфортной атмосфере. Она подчеркнула, что регулярно работает за границей и получает заказы по рекомендациям, в том числе от клиентов, которые живут или проводят часть года за рубежом, передает «Радиоточка НСН».

