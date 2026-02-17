Уроженка Челябинской области сделала макияж дочери Трампа

Визажист из Челябинской области Кристина Шнякина рассказала, что сделала макияж дочери президента США Дональда Трампа Тиффани. Об этом она сообщила «Известиям».

По словам Шнякиной, встреча состоялась во время одного из зарубежных мероприятий. Мастера ей порекомендовала знакомая, с которой она ранее сотрудничала. Тиффани Трамп прилетела на мероприятие вместе с супругом и искала специалиста для подготовки к выходу.

Визажист отметила, что клиентка ранее не делала стрелки, однако решила попробовать после знакомства с ее работами. Этот элемент макияжа Шнякина назвала своей авторской техникой и добавила, что результат вызвал положительную реакцию.

По словам мастера, работа прошла в комфортной атмосфере. Она подчеркнула, что регулярно работает за границей и получает заказы по рекомендациям, в том числе от клиентов, которые живут или проводят часть года за рубежом, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / AP / Saul Loeb
