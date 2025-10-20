Глава СПЧ призвал запретить курьерскому транспорту ездить по тротуарам
Необходимо ввести в России законодательный запрет на движение курьерского транспорта по тротуарам. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
По его словам, при наличие сиденья и мотора транспортное средство следует квалифицировать как мопед или мотоцикл. Для управления нужно ввести регистрационные знаки и водительское удостоверение соответствующей категории, что позволит контролировать соблюдение водителями ПДД «при помощи дорожных камер.
«Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено», - подчеркнул Фадеев, добавив, что разрешение должно быть лишь у моторизованных инвалидных колясок.
Ранее глава СПЧ заявил, что фетва о запрете курьерам доставлять нехаляльные продукты противоречит как минимум пяти статьям Конституции РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будут шифроваться: К чему приведет «пожизненное» за привлечение детей к диверсиям
- СМИ: Макрон встретился с Саркози перед его заключением в тюрьму
- Шойгу анонсировал новый учебник географии
- Продюсер Reflex заявил, что его сын-музыкант отказывается от помощи звездных родителей
- В Госдуме предложили распространить онлайн-доставку лекарств на всю страну
- Лавров и Рубио провели телефонный разговор
- Россияне назвали главные причины нехватки свободного времени
- Глава СПЧ призвал запретить курьерскому транспорту ездить по тротуарам
- Сезон на исходе: Насколько безопаснее стало ездить на электросамокатах в Москве
- Автодилеры опровергли закрытие сотни центров в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru