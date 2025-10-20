Глава СПЧ призвал запретить курьерскому транспорту ездить по тротуарам

По его словам, при наличие сиденья и мотора транспортное средство следует квалифицировать как мопед или мотоцикл. Для управления нужно ввести регистрационные знаки и водительское удостоверение соответствующей категории, что позволит контролировать соблюдение водителями ПДД «при помощи дорожных камер.

«Движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено», - подчеркнул Фадеев, добавив, что разрешение должно быть лишь у моторизованных инвалидных колясок.

Ранее глава СПЧ заявил, что фетва о запрете курьерам доставлять нехаляльные продукты противоречит как минимум пяти статьям Конституции РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

