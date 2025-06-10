Систему контроля за курьерами на автотранспорте назвали пугающей, но нужной
Работники доставки будут аккуратнее на дорогах, если следить за ними, заявил НСН Александр Ветерков.
Отслеживание курьеров не повлияет на стоимость их услуг, но заметно повысит безопасность в городе, рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН.
В Санкт-Петербурге предложили внедрить систему мониторинга курьеров, включающую трекеры, тестирование на знание ПДД и рейтинговые списки. Об инициативе рассказали в городском Комитете по транспорту. Чиновники отметили, что это связано с жалобами жителей на опасное вождение и авариями с участием курьеров. Эксперт отметил, что дополнительные затраты только помогут Северной столице.
«Сейчас курьеров также сложно найти, как и год назад. На ситуацию на рынке влияют не дополнительные технические внедрения, а наличие людей, которые готовы к сложной работе на предложенных условиях. Она становится высокооплачиваемой, только если прикладывать серьезные усилия. Реформа может быть пугающей для компаний, которые оказывают услуги доставки, но она очень важна для безопасности города. На отношение горожан новая система вряд ли повлияет, так как никому не нравятся нарушения правил дорожного движения (ПДД) курьерами, хотя все пользуются их услугами. На дорожную обстановку в Петербурге повлияет тот факт, что у работников появится рейтинг аккуратного вождения: они смогут зарабатывать больше денег, если будут на соблюдать все правила ПДД, тогда они получат больше заказов», — подчеркнул он.
Ранее глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил в беседе с НСН, что курьер — это не профессия, а занятость.
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