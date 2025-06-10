Отслеживание курьеров не повлияет на стоимость их услуг, но заметно повысит безопасность в городе, рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН.

В Санкт-Петербурге предложили внедрить систему мониторинга курьеров, включающую трекеры, тестирование на знание ПДД и рейтинговые списки. Об инициативе рассказали в городском Комитете по транспорту. Чиновники отметили, что это связано с жалобами жителей на опасное вождение и авариями с участием курьеров. Эксперт отметил, что дополнительные затраты только помогут Северной столице.