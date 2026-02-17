В России предложили разрешить родителям работать удаленно на каникулах

Работающим родителям школьников начальных классов могут предоставить право временно переходить на дистанционный формат в период каникул. С такой инициативой выступил председатель правления межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков, сообщает NEWS.ru.

По его словам, речь идет о внесении изменений в трудовое законодательство, которые закрепят дополнительную гарантию для сотрудников, воспитывающих детей. Предлагается разрешить временный перевод на удаленную работу во время школьных каникул при условии, что обязанности позволяют выполнять их дистанционно.

Курбаков отметил, что во время каникул многие дети младшего школьного возраста остаются без присмотра, если не посещают лагеря или кружки. По его мнению, это создает риски для их безопасности и осложняет родителям совмещение работы и семейных обязанностей.

Предполагается, что перевод будет осуществляться по заявлению сотрудника с приложением справки из школы о сроках каникул. Инициатива уже направлена в Министерство труда и социальной защиты РФ, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
