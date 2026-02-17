В России предложили разрешить родителям работать удаленно на каникулах

Курбаков отметил, что во время каникул многие дети младшего школьного возраста остаются без присмотра, если не посещают лагеря или кружки. По его мнению, это создает риски для их безопасности и осложняет родителям совмещение работы и семейных обязанностей.

Предполагается, что перевод будет осуществляться по заявлению сотрудника с приложением справки из школы о сроках каникул. Инициатива уже направлена в Министерство труда и социальной защиты РФ, передает «Радиоточка НСН».

