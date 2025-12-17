Госдума одобрила ужесточение наказания за нарушение правил перевозки детей
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект, предполагающий ужесточение наказания за нарушение требований к перевозке детей. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что речь идёт об увеличении штрафов. Так, за нарушение правил перевозки детей граждан будут штрафовать на пять тысяч рублей вместо трёх тысяч рублей в настоящее время. Штрафы для должностных лиц вырастут с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
В документе уточняется, что самозанятых водителей такси будут наказывать, как должностных лиц. Гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юрлица, штраф будут выписывать, как юрлицам.
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому за езду без полиса ОСАГО водителей будут штрафовать только раз в сутки, сообщает «Свободная пресса».
