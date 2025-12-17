Госдума одобрила ужесточение наказания за нарушение правил перевозки детей

Отмечается, что речь идёт об увеличении штрафов. Так, за нарушение правил перевозки детей граждан будут штрафовать на пять тысяч рублей вместо трёх тысяч рублей в настоящее время. Штрафы для должностных лиц вырастут с 25 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юрлиц — со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

В документе уточняется, что самозанятых водителей такси будут наказывать, как должностных лиц. Гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юрлица, штраф будут выписывать, как юрлицам.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому за езду без полиса ОСАГО водителей будут штрафовать только раз в сутки, сообщает «Свободная пресса».

