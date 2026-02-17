СМИ: Первый день переговоров в Женеве оказался напряженным и длился шесть часов

Первый день переговоров в Женеве оказался напряженным и продолжался шесть часов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в переговорной группе.

По словам собеседника издания, встречи проходили в нескольких форматах: российско-американском, российско-украинском, а также трехстороннем с участием России, США и Украины.

Песков призвал не ждать немедленных новостей по итогам переговоров в Женеве

На данный момент консультации завершены, стороны договорились продолжить работу на следующий день.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Женеве планируется обсудить более широкий круг тем, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, в том числе территориальные вопросы. Он также подчеркивал, что встречи проходят в закрытом для прессы режиме и по итогам первого дня не стоит ожидать публичных заявлений, передает «Радиоточка НСН».

