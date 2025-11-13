Госдума одобрила во втором и третьем чтениях правительственный законопроект о создании рейтинга автошкол. Конкретные показатели для формирования рейтинга позже определит правительство. ГИБДД ранее предлагала учитывать в рейтинге аварийность с участием выпускников автошкол и результаты сдачи экзаменов. Зайцева отметила, что среди граждан не было запроса на появление подобного рейтинга.

«Я отрицательно отношусь к этому закону. Странно, что сначала решили создать рейтинг, и только потом придумать критерии. Неясно, зачем это было нужно. В МВД заявили, что якобы это полезно гражданам, но не слышала, чтобы кто-то переживал из-за отсутствия такого рейтинга. Критерии, которые предлагали в ГИБДД, не выдерживают критики. Мы со своей стороны будем пытаться участвовать в формировании критериев рейтинга. Исследование зарубежных транспортных психологов не подтвердили связь между аварийностью начинающих водителей и их подготовкой. Анализ показал, что аварийность у новичков связана с их личностными характеристиками. Как правило, с молодым возрастом, довольно высоким уровнем агрессивности у молодых мужчин. Влияет и обстановка в автомобильном сообществе, культура вождения. Как правило, новички придерживаются правил, которым их обучили в автошколе, буквально в течение нескольких месяцев после получения прав. Затем ездят, как живут, как говорили американские психологи», - заявила она.