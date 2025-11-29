В расширении коридора по ОСАГО усмотрели «бизнес-схему» страховщиков
Автоэксперт Вячеслав Субботин в эфире НСН сообщил, что в РФ начнут внедрять камеры, которые будут выявлять нарушения по отсутствию автостраховки.
Повышение коридоров по ОСАГО вызвано «бизнес-схемой» страховых компаний, которые стремятся заработать побольше, речь о почти триллионах рублей, и она не направлена на удовлетворение потребностей автомобилистов. Об этом в беседе с НСН заявил автор и ведущий программы Минтранс Вячеслав Субботин.
С 9 декабря 2025 года в России тарифный коридор по ОСАГО будет расширен, и для большинства видов транспорта, в том числе для легковых авто, границы тарифов сдвинутся на 15% в обе стороны. Отмечается, что наиболее существенные изменения ждут владельцев мотоциклов, для которых коридор расширят на 40%, сообщили в Центробанке.
Для обычных автовладельцев тарифные ограничения не пересматривались с сентября 2022 года, а за это время средняя выплата по ОСАГО выросла в полтора раза. Субботин считает, что повышение тарифов связано лишь с желанием страховых компаний заработать больше денег.
«Тарифы повышаются и всегда повышались. Но тут разговор не об удовлетворении потребностей автомобилистов, а о заработке. Все страховые компании — это частный бизнес, поэтому, чем больше ты заработаешь, тем лучше. Но и на фоне открытой инфляции, люди понимают, что под это дело можно значительно повышать тарифы. Этот пункт отодвигают, потому что понимают, что к безопасности движения это не имеет вообще никакого отношения. Чисто бизнес-схема. Социального направления тут нет. Речь о миллиардах — почти триллионах рублей», - отметил он.
При этом, по его словам, страховые компании позаботились и о ситуации, при которой автомобилисты могут отказаться платить за ОСГО и предпочтут штрафы.
«У них (у представителей страховых компаний – прим. НСН) лобби не только в Законодательном собрании, которое повышает тарифы, и в финансовых структурах, выдвигающих такие предложения, в частности в Центробанке — в регуляторе. У них и в надзорном органе серьезные лобби. Сейчас будут подключать камеры, которые будут выявлять нарушения по отсутствию страховки. Будут закидывать штрафами. По камере с помощью номера машины можно будет определить оформлена ли на нее страховка. Камера — номер — страховка. Это будет единая система. Тут уже никуда не денешься — будешь платить», - заключил собеседник НСН.
Ранее советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что большинство таксистов ездит без полисов ОСАГО, так как для них он стоит в пять-семь раз дороже, чем для тех, кто использует автомобиль в личных целях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Казахстан перенаправит экспортную нефть на альтернативные маршруты после атаки на КТК
- Трамп призвал считать небо над Венесуэлой и вокруг нее закрытым
- В расширении коридора по ОСАГО усмотрели «бизнес-схему» страховщиков
- Трек «Иуда» рэпера Хаски стал недоступен на нескольких стримингах
- Собака включила конфорки и устроила взрыв в квартире в Новосибирске
- Безэкипажные катера атаковали один из причалов КТК под Новороссийском
- «Аудитория рассыплется»: Достанутся ли «MAX» пользователи «WhatsApp»?
- Более половины россиян не могут позволить себе собственную квартиру
- Кинокритики раскрыли название самого ожидаемого фильма 2026 года
- На Шри-Ланке из-за циклона «Дитвах» погибли 123 человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru