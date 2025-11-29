В расширении коридора по ОСАГО усмотрели «бизнес-схему» страховщиков

С 9 декабря 2025 года в России тарифный коридор по ОСАГО будет расширен, и для большинства видов транспорта, в том числе для легковых авто, границы тарифов сдвинутся на 15% в обе стороны. Отмечается, что наиболее существенные изменения ждут владельцев мотоциклов, для которых коридор расширят на 40%, сообщили в Центробанке.

Для обычных автовладельцев тарифные ограничения не пересматривались с сентября 2022 года, а за это время средняя выплата по ОСАГО выросла в полтора раза. Субботин считает, что повышение тарифов связано лишь с желанием страховых компаний заработать больше денег.