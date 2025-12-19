Автосервисы отказались от единой базы данных китайских запчастей
Александр Казаченко заявил НСН, что автосервисы сегодня вынуждены работать с неоригинальными запчастями, но это всех устраивает.
Единая база данных китайских запчастей не поможет ни автосервисам, ни водителям в России, заявил НСН вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.
В Госдуме планируют создать единую базу данных запчастей, поставляемых из Китая. Автовладельцы и сервисы массово сталкиваются со сложностями при их замене — часто не подходят ни оригинальные детали, ни их аналоги. Причина — постоянное обновление модельного ряда и отсутствие актуальных каталогов, пишут «Известия». Казаченко не увидел смысла в такой мере.
«Я не очень понимаю, как можно составить эту единую базу, этот документ может меняться постоянно. Я пока не представляю, как это будет выглядеть, и для чего? Если речь идет об открытии технической информации для автосервисов от производителя – это классная штука, чтобы в этой базе подобрать все правильно. А база ввезенных запчастей что нам даст? У нас сегодня рынок сервисов контролируется, все «осветляется», дополнительные меры не нужны», - подчеркнул он.
При этом он признал, что автосервисы сегодня вынуждены работать с неоригинальными запчастями, но это всех устраивает.
«Больших проблем с китайскими запчастями у нас нет. Если со стороны Китая есть представитель, на любые автомобили, включая эксклюзив в единичных экземплярах, все подбирается и все ставится. Неоригинальные запасные части тоже есть, люди тоже их покупают, это усложняет процесс замены, грубо говоря, требуется больше нюансов учесть. Но сервисы работают с этими запчастями тоже, все знают, какую запчасть купить с наилучшим соотношением цены и качества», - заключил собеседник НСН.
Китайский автомобильный рынок развивается и меняется крайне быстро, так что скорость внедрения новых технологий неизбежно приводит к ошибкам и поломкам. Об этом НСН рассказал глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов.
Автосервисы отказались от единой базы данных китайских запчастей
