Ужесточать наказание за переход железнодорожных путей в неположенных местах или на запрещающий сигнал светофора не нужно, но важно построить больше пешеходных переходов и путепроводов, заявил НСН заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.