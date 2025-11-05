Депутат Госдумы потребовал от РЖД больше пешеходных переходов
Уменьшить количество происшествий на железной дороге поможет строительство новых пешеходных переходов и путепроводов, а также повышение культуры россиян, сказал НСН Евгений Москвичев.
Ужесточать наказание за переход железнодорожных путей в неположенных местах или на запрещающий сигнал светофора не нужно, но важно построить больше пешеходных переходов и путепроводов, заявил НСН заявил председатель комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев.
«В России должна быть разработана программа по железнодорожным переездам, по которой появятся путепроводы и пешеходные переходы. В первую очередь ее необходимо внедрять в Москве и Московской области. Ответственность за ее реализацию должна лежать на РЖД. Нужно повышать культуру граждан, а вот против роста штрафов я протестую», — сказал Москвичев.
Ранее в Сети появилось видео, как девушка спасла пенсионерку, попытавшуюся перебежать железнодорожные пути прямо перед мчащейся электричкой.
