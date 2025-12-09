Госдума должна обязать страховые компании уменьшить стоимость полиса для добросовестных водителей, а расходы злостных нарушителей можно возложить на них, заявил НСН вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.

Страховые компании могут обязать предъявлять регрессивные требования по ОСАГО к виновникам ДТП. Речь идет о случаях с отягчающими обстоятельствами — когда водитель был пьян, не имел прав, покинул место аварии и т.п. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Сейчас у страховых есть право подавать подобные иски, но они им практически не пользуются и перекладывают эти расходы на добросовестных водителей, увеличивая тарифы по ОСАГО, пишут «Известия». Ольшанский уверен, что сама по себе мера не защитит добросовестных водителей.