В России призвали уменьшить тарифы ОСАГО для добросовестных водителей
Леонид Ольшанский заявил НСН, что обязанность компаний предъявлять регрессивные требования к виновникам ДТП напрямую не повлияет на добросовестных водителей.
Госдума должна обязать страховые компании уменьшить стоимость полиса для добросовестных водителей, а расходы злостных нарушителей можно возложить на них, заявил НСН вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Страховые компании могут обязать предъявлять регрессивные требования по ОСАГО к виновникам ДТП. Речь идет о случаях с отягчающими обстоятельствами — когда водитель был пьян, не имел прав, покинул место аварии и т.п. Соответствующий законопроект подготовлен к внесению в Госдуму. Сейчас у страховых есть право подавать подобные иски, но они им практически не пользуются и перекладывают эти расходы на добросовестных водителей, увеличивая тарифы по ОСАГО, пишут «Известия». Ольшанский уверен, что сама по себе мера не защитит добросовестных водителей.
«С одной стороны, в этом будет свой смысл. С другой стороны, улучшится финансовое состояние страховых компаний. Поэтому вопрос, как это повлияет на рынок. В этом случае должен быть составлен четкий список отягчающих обстоятельств. Если человек, например, покинул место аварии, здесь очень сложно установить, кто был за рулем, можно установить машину и номер. Это еще предстоит доказывать. Регрессный иск всегда подразумевает доказательство вины. Но я не думаю, что эта мера поможет добросовестным водителям сама по себе. Если человек сел пьяный за руль, ему регрессный иск. Но тогда нужно уменьшить стоимость полиса для добросовестных водителей. Это не компании должны решать, это должна решать Госдума и внести поправки в закон», - рассказал он.
Повышение коридоров по ОСАГО вызвано «бизнес-схемой» страховых компаний, которые стремятся заработать побольше, речь о почти триллионах рублей, и она не направлена на удовлетворение потребностей автомобилистов. Об этом в беседе с НСН заявил автоэксперт Вячеслав Субботин.
