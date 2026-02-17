Стабильно в топе: Как созданная нейросетью музыка «залетает» в чарты
Сегодня доля ИИ-музыки на российских стримингах составляет порядка 10%, однако многие из этих треков попадают топ-чарты, занимая в них лидирующие позиции, рассказали опрошенные НСН эксперты.
ИИ-музыка в российских музыкальных чартах сейчас занимает около 10%, однако наблюдается устойчивый тренд на безразличие слушателя к тому, является ли автор трека живым человеком, сказал НСН глава направления скаутинга лейбла KOALA MUSIC Константин Власенко.
За последние три месяца число прослушиваний треков, созданных с использованием ИИ-технологий, увеличилось на 135%, рассказали НСН аналитики «Кион Музыки». Самым популярным синглом стала песня «Ворона» от Кэнни и МС Дымка. Ностальгический хип-хоп-трек «Советский Союз», выпущенный от имени артиста Керсари, расположился на второй позиции. Замыкает топ-3 ИИ-певица Alena с «Ярмаркой судеб».
За ней — нашумевшая новая версия знакомой всем с детства песни «Расскажи, Снегурочка» от Sasha Komovich. На пятой строчке рейтинга «Это Радио» и рэп-запись «На мурмулях». Далее в списке следует Jeny Vesna с «Внутренний голос». На седьмой и восьмой позиции «Каприз» и «Дайте в руки мне баян» от Алена.exe. Трек «Деревенский драйв» этой же digital-артистки остановился на девятом месте. Закрывает чарт ZXKAI с синглом NO BATIDAO.
Власенко отметил, что ИИ-трек часто выдает не сколько само звучание, сколько сопутствующая визуальная составляющая — обложка песни или альбома, а также аватарка самого артиста.
«ИИ-музыка в российских музыкальных чартах сейчас занимает около 10%, но это уже процент стабильный. Пиковый показатель был уже около 15%, но многие треки быстро как влетели, так и повылетали. Поэтому сейчас уже стабильных порядка 10 треков, и это наблюдается сейчас на всех музыкальных платформах, причем и на иностранных тоже. Пока главной чертой является даже не сама музыка, то есть не музыкальный контент, сколько соответствие визуального контента, то есть обложки трека или альбома, изображение на аватарке в профиле артиста. Это часто выдает и трек. Восприятие слушателей действительно меняется. И все больше по чартам заметно, что массовому слушателю важен трек и настроение, которое он создает, а не столько сам исполнитель. Или, может, слушатель запомнил определенный отрезок из трека в социальных сетях, поэтому хочет слушать полный трек. Зачастую становится неважно для массового слушателя, кто создал понравившийся трек, живой человек или ИИ», — сказал собеседник НСН.
Искусственный интеллект в музыке перестал быть чистым экспериментом и вышел в массовое поле, сказала НСН руководитель лейбла Legacy Music Катерина Бергер.
«Ощущение того, что ИИ-треков много, возникает из-за того, что такие композиции быстро оказываются в чартах и сразу становятся предметом обсуждения. Слушатель сейчас уже более чем готов воспринимать такую музыку, например, судя по чарту "Яндекс Музыки", в котором в настоящее время присутствуют ИИ-треки. Мне это очень напоминает начало эпохи "bedroom-продакшена" или первые TikTok-хиты. В какой-то момент казалось, что они повсюду, но дальше рынок все равно все расставил по местам. Я не воспринимаю ИИ-музыку как отдельный жанр, скорее это инструмент. Просто сейчас он дорос до такого уровня, что перестал быть чистым экспериментом и вышел в массовое поле. Что касается заимствований, даже если нейросети не копируют конкретные песни, то обучаются на огромных массивах уже существующей музыки. Важно понимать, где проходит граница уникальности. И именно с этим сейчас индустрии еще предстоит разобраться и юридически, и этически», — отметила Бергер.
Основатель портала TopHit Игорь Краев, в свою очередь, указал на то, что больше всего ИИ-композиций представлено на платформе «VK Музыка».
«Если говорить об отдельных платформах, то доля ИИ-треков в недельном чарте "Яндекс Музыка" составляет 4%. Ну, а главным промоутером ИИ-хитов в России сегодня можно назвать "VK Музыку" — в ТОП-100 хитов недели этой платформы как минимум шесть треков частично или полностью сгенерированные с помощью ИИ. ИИ музыка генерируется в рамках существующих жанров, ведь нейросети обучались на музыке, ранее созданной людьми. Выделять эту музыку в какой-то отдельный жанр пока рано. Сегодня популярным трюком с использованием ИИ-генераторов является создание кавер-версий известных хитов в альтернативных жанрах, например, поп-хитов в рок-формате или в шансоне», — добавил Краев.
Ранее директор по работе с независимыми артистами и лейблами Pulse Владимир Юрченко заявил НСН, что главное последствие роста контента, созданного искусственным интеллектом (ИИ) для рынка — это увеличение конкуренции за внимание.
