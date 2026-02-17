За последние три месяца число прослушиваний треков, созданных с использованием ИИ-технологий, увеличилось на 135%, рассказали НСН аналитики «Кион Музыки». Самым популярным синглом стала песня «Ворона» от Кэнни и МС Дымка. Ностальгический хип-хоп-трек «Советский Союз», выпущенный от имени артиста Керсари, расположился на второй позиции. Замыкает топ-3 ИИ-певица Alena с «Ярмаркой судеб».

За ней — нашумевшая новая версия знакомой всем с детства песни «Расскажи, Снегурочка» от Sasha Komovich. На пятой строчке рейтинга «Это Радио» и рэп-запись «На мурмулях». Далее в списке следует Jeny Vesna с «Внутренний голос». На седьмой и восьмой позиции «Каприз» и «Дайте в руки мне баян» от Алена.exe. Трек «Деревенский драйв» этой же digital-артистки остановился на девятом месте. Закрывает чарт ZXKAI с синглом NO BATIDAO.

Власенко отметил, что ИИ-трек часто выдает не сколько само звучание, сколько сопутствующая визуальная составляющая — обложка песни или альбома, а также аватарка самого артиста.

«ИИ-музыка в российских музыкальных чартах сейчас занимает около 10%, но это уже процент стабильный. Пиковый показатель был уже около 15%, но многие треки быстро как влетели, так и повылетали. Поэтому сейчас уже стабильных порядка 10 треков, и это наблюдается сейчас на всех музыкальных платформах, причем и на иностранных тоже. Пока главной чертой является даже не сама музыка, то есть не музыкальный контент, сколько соответствие визуального контента, то есть обложки трека или альбома, изображение на аватарке в профиле артиста. Это часто выдает и трек. Восприятие слушателей действительно меняется. И все больше по чартам заметно, что массовому слушателю важен трек и настроение, которое он создает, а не столько сам исполнитель. Или, может, слушатель запомнил определенный отрезок из трека в социальных сетях, поэтому хочет слушать полный трек. Зачастую становится неважно для массового слушателя, кто создал понравившийся трек, живой человек или ИИ», — сказал собеседник НСН.