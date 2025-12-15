«У «Яндекса» нет монополии на российском рынке. У него монополия только в Москве. У него в его базе данных, как у агрегатора, около миллиона водителей. Есть сервисы, например, такси Maxim, где больше водителей в базе данных. Но они в основном предоставляют услуги малой России, а не в городах- миллионниках. Если мы, например, считаем, что более-менее в легальной зоне у нас находятся два-два с половиной миллиона водителей, то в нелегальной зоне - минимум пять. Это те самые "бомбилы", которых пытаются выгнать из аэропортов. «Яндекс» работает, по их собственному заявлению, в 20 странах мира, а Maxim - в 22 странах мира. Поэтому, конечно, Wildberries найдет свою зону, особенно если будет инвестировать туда достаточно большое количество денег. Все знают, что «Яндекс Такси» вышел на самоокупаемость через 8 лет после запуска», - рассказал он.

При этом собеседник НСН поприветствовал эти амбиции Wildberries и указал, что потребители только выиграют от этого.