Конкуренция и скидки: Как запуск такси от Wildberries изменит рынок перевозок
Пассажиры смогут выбрать, каким сервисом им выгоднее воспользоваться, заявил НСН Валерий Корнеев.
Wildberries безусловно найдет свое место на рынке агрегаторов такси, более того, это спровоцирует больше конкуренции и как следствие, потребителям будет предложено больше акций, разных тарифов и скидок. Об этом НСН рассказал председатель Союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
Wildberries может запустить сервис такси в России в 2026 году, пишут «Известия». Компания уже разработала приложение для отечественных пользователей, а также до конца этого года проводит наем водителей в рамках партнерской курьерской программы. Эксперты отмечают, что интерес маркетплейса к этому направлению может подстегивать и монополия «Яндекса» в этой сфере. Корнеев опроверг мнение о том, что у "Яндекса" монополия, но заверил, что Wildberries место найдется.
«У «Яндекса» нет монополии на российском рынке. У него монополия только в Москве. У него в его базе данных, как у агрегатора, около миллиона водителей. Есть сервисы, например, такси Maxim, где больше водителей в базе данных. Но они в основном предоставляют услуги малой России, а не в городах- миллионниках. Если мы, например, считаем, что более-менее в легальной зоне у нас находятся два-два с половиной миллиона водителей, то в нелегальной зоне - минимум пять. Это те самые "бомбилы", которых пытаются выгнать из аэропортов. «Яндекс» работает, по их собственному заявлению, в 20 странах мира, а Maxim - в 22 странах мира. Поэтому, конечно, Wildberries найдет свою зону, особенно если будет инвестировать туда достаточно большое количество денег. Все знают, что «Яндекс Такси» вышел на самоокупаемость через 8 лет после запуска», - рассказал он.
При этом собеседник НСН поприветствовал эти амбиции Wildberries и указал, что потребители только выиграют от этого.
«Будем надеяться, что при текущих ценах, финансовых и других организационных возможностях, у Wildberries это получится раньше. В любом случае конкуренция на руку и водителям такси, и пассажирам. Будет больше различных скидок, тарифы будут очень разные, а каждый из пассажиров может выбрать, каким сервисом пользоваться. Можно же и "бомбилами" пользоваться, они вообще обычно в два раза меньше денег берут, чем агрегаторы. Поэтому тут надо заниматься обелением рынка», - подытожил он.
Ранее председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков заявил НСН, что только «громкая» забастовка таксистов, то есть выход на улицы, будет действенна в борьбе с низкими тарифами на поездки и высокой комиссией агрегаторов для водителей.
