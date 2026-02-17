СМИ: Часть европейских стран выступили против ограничений ЕС на порты

Несколько государств Евросоюза выступили против части предложений по новому пакету санкций, направленных на ограничение экспорта российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Италия и Венгрия не поддерживают введение санкций в отношении порта Кулеви в Грузии. Греция и Мальта выражают обеспокоенность возможными ограничениями против порта Каримун в Индонезии. Кроме того, Испания и Италия выступают против санкций в отношении одного из банков Кубы, отмечает RT.