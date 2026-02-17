СМИ: Часть европейских стран выступили против ограничений ЕС на порты
Несколько государств Евросоюза выступили против части предложений по новому пакету санкций, направленных на ограничение экспорта российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, Италия и Венгрия не поддерживают введение санкций в отношении порта Кулеви в Грузии. Греция и Мальта выражают обеспокоенность возможными ограничениями против порта Каримун в Индонезии. Кроме того, Испания и Италия выступают против санкций в отношении одного из банков Кубы, отмечает RT.
Еврокомиссия представила предложения по 20-му пакету санкций в начале февраля. Проект предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Также под ограничения могут попасть еще 43 судна, что увеличит их общее число до 640.
Кроме того, Брюссель предлагает ограничить покупку танкеров, которые могут использоваться в составе так называемого теневого флота, а также запретить техническое обслуживание и другие услуги для танкеров и ледоколов, перевозящих сжиженный природный газ, помимо уже действующего запрета на его импорт. В числе возможных мер — ограничения на поставки химикатов, резины и аммиака. Общий объем экспортных ограничений по новому предложению превышает €360 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
