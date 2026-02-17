По ее словам, в ближайшем будущем гендиректора будут меняться в таких сферах, как ретейл, e-commerce, логистика и девелопмент. В компаниях с сильным корпоративным управлением начальство не будет подвержено сильной текучке.

«Важно понимать: частая смена CEO — не всегда решение, а часто симптом системных проблем в компании. Если у бизнеса нет четкой архитектуры ответственности, прозрачных метрик, регулярного управленческого ритма и внутреннего кадрового резерва, то новый генеральный директор унаследует те же структурные ограничения, и цикл ротации повторится. Скорее, частая смена CEO будет характерна для отраслей с высокой турбулентностью и низкой маржинальностью: ретейла, e-commerce, логистики, девелопмента, части промышленности и технологических компаний, зависимых от импортных решений. Там цена управленческой ошибки слишком высока, и собственники будут быстрее принимать кадровые решения. Более стабильной ситуация останется в компаниях с сильным корпоративным управлением, понятной системой ответственности и внутренним резервом управленцев. В таких организациях CEO по-прежнему будут работать дольше, потому что их эффективность будет опираться не только на личные качества, но и на зрелость самой управленческой системы», — добавила Полякова.

Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что чаще всего руководителями крупных компаний в России становятся люди, которым сильно за 40 лет, иногда за 50.

