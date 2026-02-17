Нет времени на раскачку: Почему в России начался «директоропад»
Сегодня на должность гендиректора нужен не стратег-визионер, а управленец с сильной антикризисной компетенцией, сказала НСН Алсу Полякова.
Сегодня компании хотят от гендиректоров высокую скорость принятия решений, финансовую дисциплину, а также операционную включенность, сказала в эфире НСН HR-стратег, основатель консалтинговой компании «A-genda» Алсу Полякова.
За 2025 год в каждой пятой компании сменили CEO. Главная причина — долгая раскачка и неумение работать в кризисных условиях, пишет РБК. Новых гендиректоров в России начали массово набирать в 2022 году, когда многие топы уехали за границу. Однако в 2026 году выяснилось, что новые гендиры не показали нужных результатов. Полякова отметила, что сегодня в некоторых отраслях гендиректоры работают по 12-18 месяцев.
«За последние два-три года в России действительно ускорилась ротация генеральных директоров. Если раньше средний срок пребывания CEO на посту в крупных и средних компаниях составлял 4-6 лет, то сейчас во многих секторах он сокращается до 2-3 лет, а в наиболее турбулентных отраслях — до 12-18 месяцев. Это не столько признак "слабых руководителей", сколько отражение новой управленческой реальности: собственники больше не готовы давать длинный горизонт на адаптацию и эксперименты без понятного результата. В период до 2022 года рынок готовил управленцев под рост. От CEO ждали масштабирования, выхода в новые сегменты, работы с инвестиционными бюджетами и построения долгих стратегий. Но в последние годы компании оказались в ситуации постоянных внешних ограничений, разрывов цепочек поставок, колебаний спроса и давления на маржу. В этих условиях востребован другой тип руководителя — не стратег-визионер, а управленец с сильной антикризисной компетенцией», — сказала собеседница НСН.
Она также рассказала, на что сегодня смотрят компании при найме гендиректоров.
«Сегодня при найме CEO собственники в первую очередь смотрят на три группы навыков. Первая — скорость адаптации и принятия решений. Генеральный директор должен в течение нескольких месяцев выстроить ясную картину бизнеса, определить ключевые приоритеты и показать первые управленческие результаты. Вторая — финансовая дисциплина и способность управлять ресурсами. Речь идет не просто о сокращении расходов, а о системной пересборке экономики компании: закрытии убыточных направлений, оптимизации структуры, работе с ликвидностью и сценарным планированием. От CEO ждут умения принимать непопулярные решения вовремя. Третья — операционная включенность. Запрос на "директора-символ" заметно снизился. Собственники ищут руководителей, которые умеют работать руками, глубоко понимают процессы, регулярно взаимодействуют с ключевыми командами и способны быстро разруливать узкие места, а не только формулировать стратегию на уровне презентаций», — отметила эксперт.
По ее словам, в ближайшем будущем гендиректора будут меняться в таких сферах, как ретейл, e-commerce, логистика и девелопмент. В компаниях с сильным корпоративным управлением начальство не будет подвержено сильной текучке.
«Важно понимать: частая смена CEO — не всегда решение, а часто симптом системных проблем в компании. Если у бизнеса нет четкой архитектуры ответственности, прозрачных метрик, регулярного управленческого ритма и внутреннего кадрового резерва, то новый генеральный директор унаследует те же структурные ограничения, и цикл ротации повторится. Скорее, частая смена CEO будет характерна для отраслей с высокой турбулентностью и низкой маржинальностью: ретейла, e-commerce, логистики, девелопмента, части промышленности и технологических компаний, зависимых от импортных решений. Там цена управленческой ошибки слишком высока, и собственники будут быстрее принимать кадровые решения. Более стабильной ситуация останется в компаниях с сильным корпоративным управлением, понятной системой ответственности и внутренним резервом управленцев. В таких организациях CEO по-прежнему будут работать дольше, потому что их эффективность будет опираться не только на личные качества, но и на зрелость самой управленческой системы», — добавила Полякова.
Ранее основатель портала SuperJob Алексей Захаров заявил НСН, что чаще всего руководителями крупных компаний в России становятся люди, которым сильно за 40 лет, иногда за 50.
