Мосгорсуд наложил обеспечительные меры на картины Рериха
Мосгорсуд наложил обеспечительные меры на 172 картины Николая Рериха и его сыновей, а также на 178 мемориальных предметов. Ранее их передача в собственность государства была отменена. Об этом сообщает РИА Новости.
Как уточнил собеседник агентства, меры приняты в отношении культурных ценностей, указанных в заявлении прокуратуры.
2 июля 2025 года Останкинский районный суд Москвы признал 127 картин Рериха и его сыновей, а также 178 мемориальных предметов бесхозяйным имуществом и передал их государству. 16 февраля Мосгорсуд отменил это решение.
Спорные ценности были изъяты в 2017 году во время обысков в усадьбе Лопухиных и переданы на хранение Музею Востока. По имеющимся данным, они до сих пор находятся в Государственном музее Востока.
Картины изъяли в рамках уголовного дела бывшего председателя правления «Мастер-Банка» Бориса Булочника о преднамеренном банкротстве. Следствие полагало, что часть полотен была приобретена для Международного центра Рериха на средства вкладчиков банка. Всего у центра изъяли несколько сотен картин и рисунков, тысячи личных вещей и архивных документов семьи Рерихов, а также произведения, переданные различными дарителями с конца 1990-х и середины 2000-х годов, передает «Радиоточка НСН».
