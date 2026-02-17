Мосгорсуд наложил обеспечительные меры на картины Рериха

2 июля 2025 года Останкинский районный суд Москвы признал 127 картин Рериха и его сыновей, а также 178 мемориальных предметов бесхозяйным имуществом и передал их государству. 16 февраля Мосгорсуд отменил это решение.

Спорные ценности были изъяты в 2017 году во время обысков в усадьбе Лопухиных и переданы на хранение Музею Востока. По имеющимся данным, они до сих пор находятся в Государственном музее Востока.

Картины изъяли в рамках уголовного дела бывшего председателя правления «Мастер-Банка» Бориса Булочника о преднамеренном банкротстве. Следствие полагало, что часть полотен была приобретена для Международного центра Рериха на средства вкладчиков банка. Всего у центра изъяли несколько сотен картин и рисунков, тысячи личных вещей и архивных документов семьи Рерихов, а также произведения, переданные различными дарителями с конца 1990-х и середины 2000-х годов, передает «Радиоточка НСН».

