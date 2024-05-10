Мишустин остается, Шульгинов уходит: В России формируют новое правительство

«Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет, мы будем продолжать текущую работу», - сказал он.

В ответ на это Путин заявил, что российскому правительству необходимо собраться и работать без пауз.

«Главное, к чему мы должны стремиться - к реализации национальных целей по всем направлениям», - подчеркнул президент.

В ходе выступления в Госдуме Михаил Мишустин уже назвал основные направления работы для нового правительства, подчеркнув необходимость развернуть новую модель экономического роста, в том числе через дальнейшее формирование экономики предложения, нарастив объем промпроизводства на десятки процентов.