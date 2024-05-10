Мишустин остается, Шульгинов уходит: В России формируют новое правительство
На своих местах останутся Михаил Мишустин и предварительно Антон Силуанов. А новых кандидатов могут назначить на посты главы Счетной палаты и министра спорта.
После инаугурации российского президента правительство страны сложило свои полномочия. В том числе свой пост покинул и глава кабмина Михаил Мишустин. Теперь Госдума и Совет Федерации совместно с президентом будут заново формировать состав правительства страны.
КАНДИДАТ МИШУСТИН
10 мая Госдума утвердила Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. Ранее президент Владимир Путин внес его кандидатуру на пост главы правительства страны. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
После инаугурации российского лидера, которая состоялась 7 мая, кабинет министров под руководством Мишустина сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Кандидатуру председателя правительства утвердили на пленарном заседании Госдумы путем голосования. Обсуждение прошло во всех фракциях.
Владимир Путин уже встретился с исполняющим обязанности премьер-министра России Михаилом Мишустиным. По мнению президента, «было бы правильно», если бы глава правительства продолжил работу на своем посту. В свою очередь бывший Мишустин пообещал, что в правительстве все будет стабильно.
«Хочу вас заверить, что никаких пауз в работе правительства не будет, мы будем продолжать текущую работу», - сказал он.
В ответ на это Путин заявил, что российскому правительству необходимо собраться и работать без пауз.
«Главное, к чему мы должны стремиться - к реализации национальных целей по всем направлениям», - подчеркнул президент.
В ходе выступления в Госдуме Михаил Мишустин уже назвал основные направления работы для нового правительства, подчеркнув необходимость развернуть новую модель экономического роста, в том числе через дальнейшее формирование экономики предложения, нарастив объем промпроизводства на десятки процентов.
ГОСДУМА НАЗНАЧАЕТ
10 мая Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале, что в 2024 году Государственная Дума РФ впервые за всю современную историю страны будет формировать состав правительства.
Отдельный порядок назначения предусмотрен для руководителей пяти министерств. Так, выбирать глав МВД, МЧС, МИДа, минобороны и минюста Владимир Путин будет после консультаций с Совфедом.
Володин рассказал, что депутатам предстоит самостоятельно утверждать председателя правительства, его заместителей и федеральных министров. Нововведения вступили в силу после внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 году.
«Если раньше проблемы зачастую объяснялись недоработками Правительства или кого-то из министров, то сейчас ответственность за результат будут нести и правительство, и депутаты ГД», - написал Володин.
При этом политик подчеркнул, что при выборе кандидата на пост председателя правительства особое внимание Госдума обратит на то, как он планирует решать задачи президента в вопросах демографической и молодежной политики, поддержки семей с детьми, развития экономики и регионов, укрепления технологического суверенитета и повышения обороноспособности страны.
КТО УЙДЕТ, А КТО ОСТАНЕТСЯ
Судьба некоторых чиновников уже известна. Так на своих постах остаются министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, вице-премьер Денис Мантуров, сложив при этом полномочия главы Минпромторга).
Между тем с поста вице-премьера уйдет Юрий Трутнев, а главы Минэнерго — Николай Шульгинов.
При этом на должность вице-премьера рассматривают кандидатуру главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. Отмечается, что ему будут переданы преимущественно те сферы, которые курировала Виктория Абрамченко (зампредседателя правительства РФ по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости).
15 мая Совфед также проведет заседание для обсуждения кандидатур силового блока.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже тоже предложила президенту России три кандидатуры на должность главы Счетной палаты. В их число вошли глава комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов, замруководителя контрольного управления Администрации президента Борис Ковальчук и исполняющая обязанности главы Счетной палаты Галина Изотова.
Покинуть пост министра спорта может и Олег Матыцин. В замен ему предлагается несколько кандидатур. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с НСН предположила, что это может быть российский спортсмен, тренер по хоккею, государственный деятель Вячеслав Фетисов. Однако сама депутат считает, что Матыцина не нужно убирать с должности.
«С той ситуацией, в которой сегодня находится наш спорт, Матыцин вполне справлялся. За четыре года он серьезное внимание уделил массовому любительскому спорту. Президент поставил задачу, чтобы к 2030 году около 80% людей начали заниматься спортом, и Матыцин ее воплощает в жизнь. Не знаю, кто смог бы занять его место. Хорошим министром был Вячеслав Фетисов, но не припомню, чтобы один и тот же человек занимал эту должность дважды. То же самое могу сказать и про Виталия Мутко», - объяснила Журова.
В свою очередь заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположила, что сменить Матыцина на посту главы Минспорта мог бы советский хоккеист, трехкратный Олимпийский чемпион, российский общественный деятель Владислав Третьяк.
«Я не думала над этим вопросом, но скорее всего Третьяк, потому что у него есть опыт работы», - заметила она.
Ранее исполняющий обязанности главы правительства Михаил Мишустин заявил, что все федеральные меры поддержки в России к концу 2024 года будут предоставляться автоматически.
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