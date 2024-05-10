Мишустин: все федеральные меры поддержки будут предоставляться автоматически

В России все федеральные меры поддержки к концу 2024 года будут предоставляться автоматически. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал исполняющий обязанности главы кабмина Михаил Мишустин.

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Выступая в Госдуме, он привёл в пример материнский капитал, который уже несколько лет предоставляется «без сбора документов», только по факту рождения ребёнка, что стало возможно благодаря механизму социального казначейства.

По его словам, в данном формате уже оказываются около 40 федеральных мер господдержки.

«До конца года распространим его на оставшиеся. Со следующего года сфокусируемся на упрощении получения региональных льгот», - заключил Мишустин, добавив, что право обращаться за нужными услугами лично сохранится.

Ранее Мишустин заявил, что программа маткапитала доказала свою эффективность и будет продлена до конца десятилетия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Правительство РоссииРоссиянеГосподдержкаМихаил Мишустин

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