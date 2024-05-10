Мишустин: все федеральные меры поддержки будут предоставляться автоматически

Путин: правительство при Мишустине сделало немало за предыдущие годы при том, что условия были сложными

СМИ: пост вице-премьера может занять глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев

В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами упал в Мойку, есть погибшие

Родители в РФ стали реже отправлять детей в оздоровительные лагеря у моря

В Голливуде началась работа над новыми двумя фильмами по книгам Толкиена «Властелин колец»