«Готовят к осени»: Профсоюзы и работодатели поддержали отмену НДФЛ для малоимущих

«Данное положение вошло в генеральное соглашение от 25 апреля между российскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством. Суть состоит в том, чтобы в целях достижения социальной справедливости не облагать НДФЛ те доходы, где на члена семьи доход меньше прожиточного минимума (чуть менее 17 тысяч рублей). Детали механизма будут еще обсуждаться. Партнеры готовы обсуждать этот вопрос, будут обсуждены основные подходы и параметры, которые потом будут сформированы в законопроект. Я думаю, что в осеннюю сессию или в начале весенней сессии законопроект уже может быть сформирован», - рассказал он.

Он подчеркнул, что мера должна быть введена на постоянной основе, инициативу поддерживают все стороны.

«Эта мера логичная, потому что она позволит уточнить налогообложение. Что происходит в тот момент, когда минимальные доходы бедных граждан облагаются налогом? Доход снижается и возвращается потом социальными выплатами регионального и федерального уровня. Речь идет о том, чтобы изначально этих денег с людей не брать, тогда система будет оптимизирована. Эта мера может быть постоянной, с ней согласны и работодатели, и профсоюзы. Я думаю, она устраивает и правительство РФ», - заключил собеседник НСН.

Со своей стороны, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков подтвердил поддержку инициативы.

«Мы этот подход поддерживаем, мы давно предлагали освободить граждан от НДФЛ, если их доход меньше прожиточного минимума», - сказал он НСН.

Две трети россиян (67%) назвали несправедливой единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в 13%, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВФИОМ), передает «Радиоточка НСН».

