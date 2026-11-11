Диетолог предупредила об опасности колы вместо воды
Регулярное употребление сладкой газировки вместо воды может привести к диабету, инфарктам, инсультам, потере зрения и почечной недостаточности. Об этом Life.ru рассказала диетолог Елена Соломатина и прокомментировала сообщения о Уоррене Баффетте, который якобы почти 50 лет пьет Coca-Cola.
По словам врача, избыток сахара повреждает сосуды. Страдает и печень, которая начинает вырабатывать больше «плохого» холестерина. Это повышает риск диабета, атеросклероза, инсультов и инфарктов.
Особенно уязвимы мелкие сосуды. Их повреждение грозит ухудшением зрения вплоть до слепоты и проблемами с почками. Еще сахар ускоряет старение тканей и создает благоприятную среду для бактерий и грибов.
Соломатина усомнилась, что Баффетт действительно отказался от воды в пользу колы на десятилетия. По ее мнению, даже современные технологии не сделают организм неуязвимым к многолетнему злоупотреблению сахаром. Повторять такой «подвиг» не стоит, резюмировала она.
Ранее диетолог Анна Белоусова заявила, что из-за сладкой газировки страдает головной мозг.
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