Госдума обсудит кандидатуры вице-премьеров и министров 13 и 14 мая

Госдума выделит на обсуждение кандидатур заместителей председателя правительства и федеральных министров два пленарных заседания. Как сообщает ТАСС, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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Он уточнил, что кандидатуры для утверждения на должности заместителей премьер-министра рассмотрят 13 мая.

«Во вторник, 14 мая, рассмотрим кандидатуры на должности министров РФ», - заключил Володин.

Ранее Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Мишустина премьер-министром России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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