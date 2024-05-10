Госдума обсудит кандидатуры вице-премьеров и министров 13 и 14 мая
Госдума выделит на обсуждение кандидатур заместителей председателя правительства и федеральных министров два пленарных заседания. Как сообщает ТАСС, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Он уточнил, что кандидатуры для утверждения на должности заместителей премьер-министра рассмотрят 13 мая.
«Во вторник, 14 мая, рассмотрим кандидатуры на должности министров РФ», - заключил Володин.
Ранее Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Мишустина премьер-министром России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru