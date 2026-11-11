Россиянам назвали самые кассовые отечественные кинофраншизы

Ближайший преследователь — «Чебурашка» со сборами $174,8 млн, третьими идут «Три богатыря» с $122,3 млн.



На пять франшиз, включая «Холопа» и «Последнего богатыря», пришлось около 60% общей выручки изученных проектов.



Исследование выявило связь с сезонами: 76% фильмов выпустили зимой. Самым популярным месяцем для премьеры оказался декабрь. На него пришелся 31 релиз. Еще 14 картин появились в январе, причем десять из них — 1-го числа.



Средняя продолжительность кинокартины составила около 95 минут. Самыми длинными оказались из серии «Майор Гром» — в среднем 2 часа 32 минуты. Самыми короткими — мультфильмы «Три богатыря», у них — около 76 минут.



Чаще всего картинам присваивали маркировку 6+ — ее получила 31 работа.



Авторы изучили 18 кино- и мультфраншиз. Всего — 70 картин, снятых с марта 2005-го по март 2026 года. В выборку включали серии с суммарными сборами более $5 млн.



На днях режиссер Никита Михалков назвал главную проблему современного кино.

