Натюрморт, Пахмутова, стрельба из пушек: Яркие моменты инаугурации Путина

Перед началом церемонии, когда президент шел по длинному коридору Кремля, он сделал одно неожиданное действие, чем удивил журналистов. Вместо того, чтобы торопиться на инаугурацию, Путин не спеша остановился у одной из картин и начал ее рассматривать.

Внимательные журналисты оперативно выяснили, что это работа Дарьи Веселовой, выпускницы Академии Сергея Андрияки. Картина была написана в 2014 году и называется «Музыкальный натюрморт». Позже журналисты разглядели на видео, что эта картина была единственной, находящейся не под стеклом, так как она написана маслом, уточнил телеграм-канал Mash Room. Возможно, именно это и привлекло внимание главы государства.

Зайдя в Андреевский зал, Путин уделил особое внимание двум гостям. Сначала он пожал руку именитому российскому хирургу, президенту НИИ детской хирургии Леониду Рошалю. Пройдя еще несколько шагов, он тепло поприветствовал 94-летнего композитора Александру Пахмутову и поцеловал ей руку.



КОМУ ВСТРЕЧА, КОМУ ГАРДЕРОБ

Одним из важных гостей церемонии также стала классная руководительница Владимира Путина 91-летняя Вера Гуревич. Перед церемонией она дала комментарий телеграм-каналу Shot, в котом пожелала успехов президенту, и решительно заявила, что у него «всегда все получалось».