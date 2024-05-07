Натюрморт, Пахмутова, стрельба из пушек: Яркие моменты инаугурации Путина
Казалось бы, инаугурация - протокольное мероприятие, но даже на нем сегодня происходили необычные вещи. Яркие моменты вступления президента в должность - в материале НСН.
В Большом Кремлевском дворце 7 мая президент Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России.
На мероприятие собралось около 2,6 тысячи человек, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Торжественное мероприятие началось в 12:00 по московскому времени и длилось около часа.
ТОРОПИТЬСЯ НЕКУДА
Перед началом церемонии, когда президент шел по длинному коридору Кремля, он сделал одно неожиданное действие, чем удивил журналистов. Вместо того, чтобы торопиться на инаугурацию, Путин не спеша остановился у одной из картин и начал ее рассматривать.
Внимательные журналисты оперативно выяснили, что это работа Дарьи Веселовой, выпускницы Академии Сергея Андрияки. Картина была написана в 2014 году и называется «Музыкальный натюрморт». Позже журналисты разглядели на видео, что эта картина была единственной, находящейся не под стеклом, так как она написана маслом, уточнил телеграм-канал Mash Room. Возможно, именно это и привлекло внимание главы государства.
Зайдя в Андреевский зал, Путин уделил особое внимание двум гостям. Сначала он пожал руку именитому российскому хирургу, президенту НИИ детской хирургии Леониду Рошалю. Пройдя еще несколько шагов, он тепло поприветствовал 94-летнего композитора Александру Пахмутову и поцеловал ей руку.
КОМУ ВСТРЕЧА, КОМУ ГАРДЕРОБ
Одним из важных гостей церемонии также стала классная руководительница Владимира Путина 91-летняя Вера Гуревич. Перед церемонией она дала комментарий телеграм-каналу Shot, в котом пожелала успехов президенту, и решительно заявила, что у него «всегда все получалось».
После торжественной части Путин также провел личную встречу со своей классной руководительницей, на которой подарил ей цветы.
Еще одной аудиенции удостоился Рошаль. Хирург подарил Путину книгу со своими философскими размышлениями. Также президент получил почетный комплимент от доктора.
«Я хочу вам сказать, что вы в прекрасной физической форме!» - отметил Рошаль.
В объектив журналистов попал также счастливый обладатель российского паспорта, американский актер Стивен Сигал. По сообщениям репортеров, он терпеливо дожидался своих вещей в очереди в гардероб целых 20 минут.
Также среди гостей церемонии были замечены певцы SHAMAN, Стас Михайлов, Диана Гурцкая, герой ДНР Артем Жога, боксер Александр Поветкин, актер Иван Охлобыстин и другие.
ФИНАЛЬНЫЙ ЗАЛП
«Мы единый, великий народ. Вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе — победим!» — такими воодушевляющими словами завершил свою речь Владимир Путин. Представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что президент писал речь сам.
После того, как президент дал присягу российскому народу, под песню «Славься, Русь» на музыку Глинки из оперы «Жизнь за царя» был дан салют из 30 пушек ЗИС-3, которые находятся на территории Кремлевской набережной.
Праздничного залпа не выдержала ветка одного из деревьев, стоящих рядом. Ее падение попало на кадры трансляции. Однако это было единственным падением на всем мероприятии.
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